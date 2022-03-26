大陸官方指出，東航廣西空難搜救持續中，透過現場鑑驗目前已確認120人身份。（新華社）

大陸國家應急處置指揮部26日舉辦東航廣西空難第6場新聞發佈會，介紹東航墜毀客機最新搜救情況，指出公安機關刑事技術部門出動220人、組成29個勘查組展開現場勘查、搜救和檢驗工作之後，目前共確認120人身份，其中包含乘客114名、機組人員6人，相關工作還在繼續進行中。

根據新華社引述廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西在記者會上表示，廣西壯族自治區民政廳殯葬服務人員已到場協助進行工作，民政部門對接收的罹難者遺骸、物品均已妥善保管。

而在防疫工作同樣重要的當下，廣西梧州市副市長蘇穎說明，從3月21日事件發生以來，為來梧州支援、現場搜救、旅客家屬、接待酒店工作人員等11類人員，提供每日核酸檢測服務累計檢測1萬7373人次，目前結果均為陰性。

蘇穎也指出，來梧人員須持48小時內核酸檢測陰性證明，同時健康碼為綠碼，行程碼無顯示中高風險區旅居史；到梧後，需配合疫情防控要求實行分類健康管理和相對閉環管理，並做好核酸檢測、體溫監測等疫情防控措施。