平鎮復旦陸橋29日晚封路施工拆除，附近將實施交管。（養工處提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園市升格後已拆除6座使用率低於3成的陸橋，今年也排定3座，其中橋齡逾30年的平鎮復旦陸橋，過去是復旦國小學童上下學穿越環南路而設，隨著文化國小設立、學區重畫後，使用率大減，去年封橋21天地方多樂見，預計29日晚封路施工拆除。

養工處指出，陸橋是過去「以車為本」的產物，近年道路設計已提升為「以人為本」，因此升格後全面盤點現有陸橋，建立拆橋標準作業流程，首要原則是人流低於3成以下，經桃園市道路交通安全督導會報委員們會同地方里長、民代會勘，並試封閉3周以上檢視有無反對意見，才會列入排拆。

養工處指出，桃園升格至今已拆除桃園春日陸橋、龜山萬壽陸橋、桃園陸橋、龜山龍壽陸橋、八德茄冬陸橋、大溪仁和陸橋等6座，目前全市仍有46座陸橋，因都有30年以上歷史，平均每年編列2000萬維護，2年會檢測1次、每年至少巡查4次，確保安全。

今年預計拆除3座，包括使用率低、地方力促拆除的平鎮區復旦陸橋和龍潭區武漢陸橋，以及新北捷運萬大線工程範圍內的龜山區宏慶陸橋，武漢陸橋尚待試辦封橋，取得地方共識後才會確定施工時間，宏慶陸橋則將委由新北拆除，2橋拆除時間尚未定案。

橋齡逾30年的復旦陸橋，緊鄰復旦國小，過去是學童上、下學穿越環南路的必經之橋，隨著文化國小設立，通行學生數量銳減，成治安死角，有街友在橋上晾曬衣物，加上未設無障礙通道，又壓縮人行道行進空間，地方力促拆除，去年中試辦封閉21天無反對意見，平鎮區公所編列200萬經費於29日晚間8點半開始封路拆除，預計1個晚上拆除主體結構和運棄，隔天就能恢復通行。