警方提醒在臉書社團購物易遭到詐騙。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中一名從事金融業的李姓男子，日前在臉書「全新二手精品買賣交流」社團中，看到一名網友出售LV後背包，李男遂與對方私訊討論價錢及匯款帳號，李男確認購買後立刻以網路銀行轉帳3萬元到對方帳戶，對方表示當天工作滿檔，隔天會再寄出包包，但過了幾天李男聯絡不上對方，也未收到所購買名牌包，才驚覺遭到詐騙。

另一名林姓護理師，在臉書社團「二手名牌 正品保證」，看到網友貼文以11萬元欲出售一款Chanel包，林女以Messenge查看包況及交易細節後，匯款訂金5萬元給對方，不料，賣家收到款項後就失聯，林女在網路社團看到有人標記提醒此帳號遭盜用，才驚覺被騙報警。

警方表示，許多民眾搶不到心儀的包包，會尋求代購或二手精品社團購買，除了可能買到仿冒品外，更容易誤陷臉書購物詐騙陷阱，匯了錢卻苦等不到對方寄來商品，其中，不乏Hermes、Chanel、LV、Gucci等品牌都成為詐騙標的。

刑事局統計，3月14日起至23日止，假網拍詐騙案件數達81件，財損金額達452萬元，其中發生於臉書平台計15件，財損金額達127萬元，再度提醒民眾臉書不是購物交易平台，很容易遇上一頁式廣告及社團購物詐騙，尤其是高單價精品、各類3C商品、遊戲周邊、球鞋等生活用品，呼籲網購應選擇具審核機制的購物網站，避免和賣家透過通訊軟體私下聯繫，並可選擇具有第三方支付功能，在確認商品沒有問題後，才撥款給賣家，讓消費者的權利多一層保障。