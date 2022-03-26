涼亭遭震垮，檢方勘驗發現，樑柱內只有1根鋼筋，將調資料查明承受力學。（花蓮地檢署提供／王志偉花蓮傳真）

23日6.6級強震，全台有感，花蓮南區陸續傳災情，其中，玉里鎮安通部落文健站旁有一座涼亭，梁柱斷裂，屋頂遭震垮，涼亭工程脆弱到「不堪一震」，花蓮地檢署、廉政署等今到場勘驗蒐證，初步發現每支柱子各只有1根鋼筋支撐，將調閱施工圖，以查明是否工程偷工減料，涉公共工程弊案。

檢方指出，根據媒體報導，當地玉里鎮安通部落居民反應，涼亭疑有很大的瑕疵，梁柱裡的鋼筋以及水泥，疑似不符合工程構造。花蓮地檢署分案，由檢察官王柏舜指揮廉政署北調組廉政官、縣警局玉里分局偵查隊、玉里鎮公所政風室等，前往勘驗現場進行蒐證，將擴大調取相關工程資料，以查明其中是否涉及公共工程弊案。

主任檢察官林俊廷表示，今天初步檢視，四根柱子內各只有1根鋼筋，需查明梁柱承受力為何？也需要調出當時的設計、工法與施工圖做進一步確認釐清。因涼亭蓋了有一些時間，後面有整修，到底由誰負責興建，誰要管理等都還意查明，將向玉里鎮公所調閱資料。

林俊廷表示，當地部落覺得很危險，擔心當地公共工程都可能有疑問，懷疑有偷工減料，並強調若震後受損相關的公共設施有弊案，檢方也都會馬上介入調查，怕再發生類似情況。

檢察長鍾和憲表示，該部落涼亭為當地族人平時聚集休憩之場所，攸關民眾生命安全，檢方極為重視。此次地震造成涼亭倒塌，暴露出部分公共工程恐有品質欠佳，將會積極調查，究明其原因並釐清相關責任歸屬，避免事故再度發生，以保障部落族人居住環境安全。