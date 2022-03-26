「群合IDO」親民房價的首購產品，主打新婚首購、小家庭首換族群。（盧金足攝）

「群合IDO」新建案26日舉辦起厝手作DIY、著色等比賽活動，吸引很多親子參與。（業者提供／盧金足台中傳真）

建案設計以首購族為訴求，幫助年輕人成家立業。（盧金足攝）

交通到那裡，繁榮就到那裡，草屯是南投蛋黃區，匯聚重要交流要道，近年來品牌建商紛插旗推案，南投在地建商「寬心營建機構」深耕南投地區近十年，旗下子品牌群合建設26日公開2022年最新建案「群合IDO」，吸引很多首購族，其中台中客源占兩成，自住客是南投當地的自住客，剛性需求強，成為草屯當地指標建案。

寬心營建旗下的子品牌「群合建設」，2021年推出第一案「群合F1」獲好口碑，快速完銷，2022年再推出新品「群合IDO」，親民房價的首購產品，主打新婚首購、小家庭首換族群，基地面積約493坪、地上12層、地下2層，建築外觀語彙如鑲上鑽石璀璨耀眼，格柵像是捧花洋溢喜氣。

群合建設業務經理鄒喬羽表示，交通快一點，幸福多一點，草屯到台中、彰化方便，中彰投生活圈共榮，「群合IDO」展現浪漫建築師的誠意之作，舒適的環境之外，還享受交通快速的便利。

已購客年齡最多大約在25歲到35歲之間，台中客源占兩成，自住客約七成，剛性需求強，草屯是由多個交流道匯集的據點，與台中市南區的交通旅行時間只需20分鐘，房價卻僅有一半，不少年輕購屋族群在台中上班，爸媽住在草屯，在家鄉購屋父母也可幫忙照顧小孩。

鄒喬羽說，建案設計以首購族為訴求，很多新婚的年輕人成家立業，想在南投草屯的黃金地段擁有自己的家，群合建設在南投推案品牌力就是競爭力。

「從實現口號變成實力，最終成為一種精神」，鄒喬羽強調，建物設計特別為年輕族群規 運動視聽BAR，搭配便利的飲料販賣機，與健身房等公設，在家就像在度假。

草屯地區擁有濃濃人情味，社區設計特別做退縮空間友善鄰里，家長在社區的運動視聽BAR空間看球賽或投籃，窗外看出去就是小孩子的戶外兒童遊戲區，安全看得見。

近來頻傳地震，建物安全備受注意，更是購屋時重要安全條件，「群合IDO」建築物制震加強抗震系統，消弱地震時建築物搖晃的程度，增加居住安全與安心。

面對通貨膨脹時代來臨，購屋置產保值，建案規畫以低總價、高坪效為主，二房、三房產品成近年來房屋市場主流，基地鄰近草屯交流道國道特區，中投63號道、國道3、74號道，15分鐘可達台中市南區，快速連接大台中，基地到草屯商圈也十分便利，遠離喧囂確保優質生活品質。

寬心營建機構業務副總張嘉誠指出，寬心營建機構從草屯第一座新古典大樓「草屯星」，榮獲南投第一座國家建築大樓金獅首獎，再到南投大樓第一豪宅殊榮的「寬心一品」，專注在自己的家鄉建造亮眼新建築，希望提供許多年輕人購屋，一圓起家厝的目標。