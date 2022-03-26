台灣啤酒英熊26日客場對戰高雄全家海神，最終比數99比92取得近5戰4敗後的關鍵勝利。台啤英熊近期不斷補強外援戰力並快速進行磨合，本周台啤英熊新洋將德古拉初次上場，最終拿下19分、10籃板，以及高達81％罰球命中率的優異表現。

賽後德古拉表示：「目前和隊友的相處都非常融洽，對自己今天的表現還算滿意，希望能越來越好。」賽後總教練楊志豪表示：「德古拉對我們戰力有相當大的幫助。在禁區牽制、籃板球鞏固以及幫助外圍射手製造機會方面都做得非常好。」

台啤英熊洋將蓋樂威於第一節高效表現獲得13分後，於一記跳投後不慎踩到對手洋將霍爾，造成腳部扭傷退場，詳細需待醫生檢查後得知。雖折損一名主力得分洋將，台啤英熊本土、外援裡應外合，本場比賽共5人得分上雙，包含隊長蔣淯安14分、鋒線李啓瑋23分及士東18分等，分別開火穩定戰局，防守端也有本土周伯勳以及出征中華隊後首度歸位的范士恩分擔禁區壓力。

賽後李啓瑋表示：「我們今天有做到教練特別交代防守端必須要將分數壓低，效果不錯讓對手僅獲得92分。今天球的流動也非常順暢，相信我們已經找到贏球的方式，之後會做得更好。」

台啤英熊將於4月4日、5日回到主場，舉辦「玩啤小英熊」主題週。包含4月4日專為國小學齡兒童舉辦的「小英熊籃球甩汗營」，特別邀請SBL台灣啤酒隊長呂奇旻、當家控衛王子綱擔任一日小英熊教練，以及更多童趣、親子同樂的場邊活動，單場票已於FamiTicket開賣。