苦等不到天候好轉開場，一名旅客拉著行李失望離開。（李金生攝）

不少旅客堅守到最後一刻，才辦理退票離開機場。（李金生攝）

松山機場也有數百名金門鄉親，因濃霧影響返鄉行程。（讀者提供）

因濃霧飛不到金門的鄉親和旅客，在松山機場辦理退票手續。（讀者提供）

金門外島今日濃霧深鎖，尚義機場跑道能見度不足，全天關場共取消28個航班，影響台金兩地往來旅客逾3000人，其中包括原定上午跨海視察的交通部長王國材和赴台洽公的楊鎮浯縣長在內，滯留當地的遊客只能再多住一晚，希望明日可以順利回台。

金門從昨天就開始起霧，晚間更是濃霧瀰漫，共取消6個航班，今天依舊大霧深鎖，不但臨海道路一片霧茫茫，位於低窪地帶的尚義機場更因霧氣易聚難散，一早就因跑道能見度不足而關場，急壞不少趕著赴台辦事的民眾。

中午以後，一度吹起較強勁風勢，尚義機場跑道能見度上升，但很快就轉弱，且霧氣隨即瀰漫，再下降至150公尺以下，遠低於至少750公尺的標準，雲幕高也只有200呎左右，不符至少300呎的標準，華信、立榮航空只得陸續取消航班，讓看到航班看板的旅客只能搖頭。

至下午5時許，尚義機場仍有近百名遊客團體苦守機場，松山機場也有數百位金門鄉親未走，希望天氣好轉有機可搭，直到6時確認晚班機也全部取消，才帶著失望神情退票相偕離開。