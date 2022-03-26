被台積電耽誤的舞者！騎士等紅燈伸懶腰 下秒動作超動感

絕世舞者藏在車陣中！1名身穿台積電風衣外套的男子被目擊騎機車等紅燈時，伸完懶腰後竟當場「跳起舞來」，先是機械舞又是電流舞，精彩舞姿全被拍下；網友紛紛留言「原來是被台積電耽誤的舞者啊」、「當有人騎到你旁邊跟你接起電流，那又是另一則故事」、「你以為我只是想伸懶腰？哈哈想不到到吧」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享1段影片，影片中1名機車騎士在路口等紅燈時開始「伸懶腰」，不過騎士手伸到空中並展開成大字形時，竟突然開始「跳起舞來」，展現機械舞和電流舞，絲毫沒有發現後方駕駛已看傻，影片內容提到「是誰教你這樣伸懶腰的！原本是要拍右前方那名抽菸男子，結果意外錄下這段『伸懶腰』影片」。

其他網友紛紛留言「當有人騎到你旁邊跟你接起電流，那又是另一則故事」、「每天如果都能看到這麼自得其樂的場景，生活將更有趣」、「這位大哥在教導大眾 天氣冷時如果騎車可以這樣做熱身運動，比較不會冷」、「在台積電上班太累了，只能趁上下班等紅燈時活動一下筋骨」、「原來是被台積電耽誤的舞者啊」、「在台積電操勞，紅燈想起學生時代的熱舞光輝」、「你以為我只是想伸懶腰？哈哈想不到到吧」。