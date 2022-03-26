嘉義縣梅山鄉太平國小創校至今已有百年歷史，學校以人文生態實驗小學的理念，發展課程與教學創新，為了迎接10月將到來的100周年校慶，學校規畫讓五、六年級10位學生攀登玉山主峰活動，為10月21日、22日的校慶系列活動暖身。

太平國小攀登玉山主峰由梅山國中退休老師也是登山領隊的林忠柚協助規畫行前訓練、登玉山活動行程等，並擔任活動領隊，林忠柚攀登玉山超過百次，同時也教導學生山野相關知識，讓學童攀登高山安全無虞。

林忠柚說，規畫行前訓練課表，由校內登過百岳的老師帶著孩子走出校門，從基礎體能訓練開始，包括每年慢跑3到5公里、假日爬郊山，教導學生如何調整呼吸、如何配速，也提醒了很多登山的基本常識，學生也都非常認真學習，期待登上玉山，日前也帶登玉山的同學及家長到合歡山北峰行前訓練，觀察學生在高山上的反應等，訓練不到1個月就成行。

太平國小表示，過程中師生們一起互相幫助，一步一步的往玉山主峰前進，或許不是那麼的順利，也遇到許多惱人的狀況，但要教導學生，只要我們願意相信與堅持，就一定能抵達終點，這趟旅程除了給予孩子「登峰造極」的意涵外，更期盼同學們往後遇到困難時，能突破自我迎向未來。