F1賽季在上周的巴林站盛大展開，本周賽事則將於沙烏地阿拉伯舉行，不過在正賽還未開始前吉達附近就驚見恐怖場面，周五在吉達賽道附近一家儲油槽傳出劇烈爆炸聲響，之後更冒出濃濃黑煙，而嚇人的是這並非單純意外導致，據當地報導指出這是來自宗教組織的飛彈襲擊，所幸沒有擴及到吉達賽道。

This is how close the missile attack was to the circuit #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/IhJ1xXUGDt — Motorsport Week (@MotorsportWeek) March 25, 2022

據葡萄牙媒體《紀錄報》透露，本周五在吉達賽道直線距離僅12公里的儲油槽驚傳爆炸，當時出現巨大聲響，大量黑煙覆蓋現場，從賽道中就能驚見，自那時飛機航班都已暫停飛行，另外他們說這是一次飛彈襲擊！此前葉門一個政治宗教組織早就揚言，這幾天將在沙烏地阿拉伯發起軍事行動。

這起爆炸事件是否影響賽事令人好奇，F1官方之後則發出最新聲明，決定比賽將如期舉行，內容說道：「F1和FIA(國際汽聯)確認，在與所有車隊和車手討論後，沙烏地阿拉伯比賽將繼續進行，繼周五吉達發生事件被大量報導後，政府和安全機構間進行許多討論，已確保目前狀況是安全的。」

Joint statement on the Saudi Arabian Grand Prix pic.twitter.com/xsyYpvVmhB — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

F1本周移師吉達賽道舉行，此賽道於去年12月才剛打造完畢，全長約6.174公里，在目前所有F1賽道長度排第二，整個過程將經歷27個彎道，更困難的是這次比賽將在夜間舉行，對車手們的視野和技術都是極大挑戰，目前兩次練習賽都已結束，台灣時間今天凌晨將進行排位賽，正賽則於28日凌晨登場！