澎恰恰近來在網路新節目主動談起2003年的「自瀆光碟案」，引起外界熱議，其中被點名是始作俑者的黑道歌手郭桂彬，不願隨之起舞，至於女主角盧靚近況也令人好奇，昨(25日)她曬出和男性友人聚餐照，凍齡美貌依舊，不過她似乎心情受到新聞影響，今(26日)發文「真的是夠了」之後又刪除，讓人霧裡看花。

盧靚今下午突在臉書發文，「約定好的事，為什麼又炒？真的是夠了～我才要腦充血吧⋯⋯。」雖然沒有明說是什麼事，但發文時機敏感，也讓人聯想到是否跟澎恰恰重提「自瀆光碟案」內幕有關，但過沒多久又刪除貼文。

澎恰恰2019年和盧靚大和解。(圖／本報系資料照)

澎恰恰19年前因「自瀆光碟案」，與盧靚、郭桂彬鬧上法院，最後盧靚依恐嚇取財罪判刑2年，郭桂彬則遭判刑3年，2019年澎恰恰透露正考慮出書，還原光碟案真相，目的是「想告訴大家，人可以多壞」，未料引來盧靚不滿，隔空互槓，好在2人透過朋友調解，澎恰恰也說「我欠盧靚一個公道」向她道歉，並在一場公益活動中合唱上演大和解。

近日澎恰恰爆出郭桂彬是害他一路走下坡的人，當年被他騙走8300萬，不是外界傳出的4400萬，直嘆被扒好多層皮，而他現在會落得如此下場，和郭桂彬脫不了關係。