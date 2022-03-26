此次俄烏戰爭，除了真實戰場的血腥廝殺外，更有虛擬世界的訊息戰，台灣雖遠離真實戰場，但也身陷訊息戰的泥淖之中。未雨綢繆，台灣也應該在平時建立打假消息的平台，演習「紅軍」（造謠）與「藍軍」（澄清）的攻防，以備不時之需。

銘傳大學廣播電視學系系主任杜聖聰指出，在數位時代裡，網路不見得是連結，更有可能成為武器；近年假帳號、假訊息、假消息及假影音在網路上猖獗，研究機構 Gartner 指出，不實訊息攻擊犯罪服務（Disinformation-as-a-Service）驅動社群流量，以及隨處可見的 AI 合成技術發佈不實內容，已經嚴重影響國內治安與國家安全。

為此，銘傳大學廣播電視學系、網路聲量與新媒體研究中心與聯合大學資訊工程學系團隊合作，協同資策會的資安科技所與數位服務創新研究所，歷時一年、遍訪國內30多名學者專家，提出「在地化的防制不實訊息影響力運作攻擊狙殺鏈（Kill chain framework）」，結合歐盟的「惡意不實資訊與影響力戰略技術分析架構（AMITT）」，希望掌握資訊戰的紅軍動向，建立一套在地化的狙殺鏈，掌握危害台灣社會的不實訊息運作手法，從而提供可能的溯源路徑，協助查找不實訊息背後的攻擊紅軍。

其次，為了防制犯罪與協防國安，資策會與工研院近年來亦針對帳號行為鑑識、溯源、不實訊息人工智慧文字暨影音圖形分析、感染戰略分析等進行研究，並繪製「基於技術角度之不實資訊生態傳播暨鑑識生態圖」，希望能在不實訊息的各種節點上與政府部門、非政府組織分進合擊，建立科技打假的網路藍軍，完善在地化防制不實訊息的體系，以期建立台灣資訊信任的健康生態。

俄烏戰爭提供了認知戰、資訊戰的典型個案，台師大東亞學系兼任助理教授的資深媒體人黃自強認為，這次俄烏戰爭是鍵盤戰，過去，俄羅斯的資訊戰成效不錯；但烏克蘭總統澤倫斯基本身就是演員出身，舉手投足間更具魅力，讓俄羅斯沒有占到太大便宜。

黃自強指出，台灣了解俄羅斯和烏克蘭的專業人才太少，解讀訊息往往要經過多手翻譯成英文，但以英文為主的西方觀點是否就是正確，值得媒體守門人深思。

鏡電視新聞部顧問間資深主播敖國珠指出，在訊息滿天飛的情況下，新聞守門人不能聞風起舞，沒有經過核實的新聞一概不發，這是鏡電視新聞編輯室的堅持；只是這麼一來，相較他台，本台新聞的熱議程度和收視率，嚴峻考驗著新聞人的堅持。

公共電視台研究發展部經理何國華博士舉例，在烏克蘭戰爭中，各國的新聞記者組織了一個網站https://ukrainefacts.org，大家群策群力，將不實訊息貼在網站上公告，這種「共筆」的資訊平台，在這次戰爭中發揮不小作用，也方便各國媒體進行不實訊息查核的溯源工作。

熟諳大數據的源大數據營運總監林啟耀博士則舉例，王力宏與李靚蕾兩人的「蕾神之亂」，確實出現網路操作的痕跡，像是在兩人攻防中就出現，「某個人去十幾個媒體裡留言。都是一樣的內容。」更絕的是，不同的人評論此事的內容，為了帶風向，竟然也留言一樣。

類似的不實訊息在這次俄烏戰爭中出現更多，林啟耀指出，像是3月4日多家媒體報導，俄羅斯攻擊烏克蘭的核電廠，甚至造成全球股市大跌，溯源結果原來是大陸央視的一則評論。

異地而處，台灣應該如何因應已經出現的資訊戰？聯合報採訪中心副主任林政忠認為，眼見不一定為實，特別是俄羅斯是不實訊息的大本營，烏克蘭在反制時也未必是弱者，報導真相更為困難；他建議，以自律、他律、法律的三律共管機制來面對不實訊息的處理。

林政忠特別引用《雙城記》開場白當結論：「這是一個黑暗的年代，也是一個光明的年代；這是一個智慧的年代，也是一個愚蠢的年代」；混亂年代，智慧手機可能傳遞愚蠢的假訊息，傳統媒體的守門專業和新聞責任，變得更為重要；我們引用外電訊息，但西方觀點未必是真實觀點，還是要多方比對、冷靜以對，避免成為被利用的棋子；雖然烏克蘭戰爭遠在天邊，但影響近在眼前。

身為新聞基層從業人員，林政忠期許重大新聞「寧緩勿錯」，不要因為搶發而錯發，後患無窮，「寧可窮盡洪荒之力查證，也希望更靠近真相一步」。