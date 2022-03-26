台北市義勇消防總隊第二大隊南港中隊成德分隊，26日在北市消防局成德分隊舉行成立揭牌典禮，將有效提升南港區的防救災效能。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

台北市義勇消防總隊第二大隊南港中隊成德分隊，26日在北市消防局成德分隊舉行成立揭牌典禮，透過消防與義消人員之間的相互合作，將有效提升南港區的防救災效能。

消防局表示，南港區近年來發展快速，為北市重大建設聚集區域，轄內有南港軟體園區、南港展覽館、南港三鐵共構車站、台北流行音樂中心、潤泰CITYLINK與南港環球購物中心、中央研究院、南港生技育成中心等，加上鄰近四獸山常有登山客走失協尋勤務，消防勤務日趨繁重。

鑑於南港區僅設立義消南港分隊，為強化南港區民力運用作為消防力的延伸，特別招募對消防工作有高度熱誠之市民加入義消成德分隊，將防災、救災發揮至最大效能，確保民眾生命及財產安全。

消防局指出，政府預算有限，民間力量無窮，消防工作的推動千頭萬緒，最重要的還是要結合民間資源與力量，方能水到渠成發揮事半功倍的效果，希望能號召更多的熱心民眾加入義消，強化救災能量，建構「安全、安心、安居」台北城。