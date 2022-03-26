知名的留美建築師黃金樺，也是潮牌帆布包創辦人，即將接任彰化縣青年發展處處長，備受彰化政壇矚目。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

青年發展處籌備處即將在329揭幕，已印製發出的邀請函卻未透露新任處長姓名、身分，保密到家。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

歷經2年醞釀，彰化縣長王惠美上任積極組織改造，誕生青年發展處與交通處2個新的一級局處；作為落實青年政策與兌現軌道政見的亮點，誰來掌舵一直是熱議話題。其中，329青年節將揭幕運作的青發處，本月密集對外徵才完成政務官舉薦，首任處長是知名的留美建築師黃金樺。

1976年生的黃金樺，是土生土長的彰化子弟，精誠中學和東海建築系校友，先後赴紐約、倫敦深造，在美取得都市設計碩士，又取得英國倫敦商學院MBA企管碩士，主修品牌管理與行銷。

黃金樺近年返台後除在交大、北科大等大學兼課，並在北部創業，致力於城市與建築的空間再造重生，更發揮美學設計與行銷長才，創辦日常經典TAGather潮牌帆布包；也曾任彰化縣政顧問，豐富的學經歷與專長，預料將能加速推動王惠美所重視的青宅建案、青創基地，讓彰化縣古城新生，更貼近青年。

身高180公分的黃金樺外型帥氣，家族世居彰化市，是婦產科名醫、前立委陳湧源的外甥；透過幕僚引薦，與王惠美面談2次，本月中談妥定調，他仍須先處理所屬公司移轉登記與工作交接，才能正式走馬上任。

329將先在卦山村揭幕成立青發處籌備處，待黃金樺自行招兵買馬，物色並找好科長人選，科員、約聘僱與專案人員等相關人事也都底定後，青發處將進駐縣立體育館辦公，空間日前已完成整修。

人事處指出，青發處編制綜合規劃科、職涯發展科與資源整合科，不只協助青年返鄉就創業，並職掌創客培育、國際體驗與相關資源整合，規畫多時的青年住宅更將是重點業務。

至於前年青年節增設的勞工處青年發展暨就業服務科，預計保留原本就業服務業務，其餘青年發展相關業務，將連同今天剛揭牌成立的彰化青年職涯發展中心，一起移撥至青發處，未來亦將重新進行內部盤整後再做微調。