國民黨確定提名謝龍介參選台南市長，成為各界十分關注的熱門話題。出身台南的前立委沈富雄認為，謝龍介很早就表態想參選，國民黨也沒有必要繞這麼大一圈，讓外界多講閒話；沈富雄更說，初選過程不能弄到對大家都沒辦法交代。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，台南是一面倒的綠，好好處理的話，不需要那麼難看，謝龍介表態參選的同時，又搞了一個陳以信，「我不是說陳以信有多壞，也不是說謝龍介以外不作第二人選，只是不能搞成對大家都沒有辦法交代，我是台南人耶，我是有資格講這個話的」。

沈富雄指出，當初謝龍介表態參選的時候，國民黨台南市黨部馬上講有口袋名單，就是要讓謝龍介知難而退。為什麼要繞這麼大一圈？「如果提一個和謝龍介不相上下的，我沒意見，你去台南走走看，不要問綠營的，問藍營的」。沈富雄認為，國民黨不需要浪費這些精力和時間，讓人家多講話。

同台的國民黨立委費鴻泰則說，陳以信擔任不分去立委後，自己曾找他參加活動，陳以信表示他要去台南，「我們不分區有認養地方，他認養台南」。陳以信在台南駐點，從吳敦義擔任黨主席時就已開始，並不是由現任黨主席朱立倫主導的。