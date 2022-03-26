俄羅斯進軍烏克蘭已將近1個月，聯合國安理會譴責俄羅斯侵略烏克蘭的決議，印度兩度棄權；美國則對俄羅斯再推出最新的制裁措施。軍事專家施孝瑋表示，地球上唯一能把美國毀滅的國家，只有俄羅斯。而印度的角色微妙，美俄都想拉攏它，但印度當然是要為自己的國家創造最大利益。

施孝瑋26日在政論節目《新聞大白話》中表示，烏克蘭事件的確讓世界各國不同的處境，依照自己國家利益去做選擇。美國這一次領導世界各國對俄羅斯進行制裁，其中有美國本身跟俄羅斯長期以來的對抗，而地球上唯一能把美國毀滅的國家，也只有俄羅斯。這次俄羅斯主動攻擊烏克蘭，對美國來說，當然要把它能用到的資源，以及召集到的所有盟邦，都用在抵制俄羅斯上。

施孝瑋接著表示，在這個情況下，印度的角色非常微妙，美國也想要拉攏它。而印度因為本身國家的利益和需求，就不願意加入西方聯合制裁俄羅斯的陣營，甚至表達要跟俄羅斯繼續買更便宜的天然氣跟石油。因為印度有14億人口要養，但從印度GDP、國民平均總收入來看，它並不是名列前茅的國家，在這種情況下，當然要為自己國家創造最大利益，每一個國家都應如此。