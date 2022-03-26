立法院三讀通過《刑法》第185-3條及《道路交通管理處罰條例》第35條、第35-1條修正案，並將於3月31日施行，北市警內湖分局除加強宣導外，也透過執法持續打擊「醉」犯。
警方表示，相關修正重點包括：
一、刑法部分：
(一)酒駕有期徒刑3年，得併科罰金30萬元。
(二)10年內二度酒駕為累犯。
(三)致人重傷，得併科罰金，初犯100萬、累犯200萬。
(四)致人死亡，得併科罰金，初犯200萬、累犯300萬。
二、道路交通管理處罰條例部分：
(一)初犯致重傷或致死，沒入車輛。
(二)10年內二度酒駕為再犯，可公布違規人姓名、照片及違法事實。
(三)同乘者連坐，罰6000元至1萬5000元。
(四)未依規定駕駛具酒精鎖車輛，罰6萬元至12萬元。
(五)未依規定使用酒精鎖裝置，罰1萬元至3萬元。
內湖分局統計，自今年1月1日至3月23日止，已取締酒駕交通違規共計69件，除提高易酒駕肇事時段、路段，及KTV、餐飲店等飲酒場所的周邊區域執法強度，也結合飲酒場所業者，宣導「喝酒不開車」、「指定駕駛」、「酒後代駕」等觀念，呼籲民眾切勿酒駕並應注意宿醉上路問題，以免害人害己。
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