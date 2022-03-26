眾所期待的「台灣LBJ」周儀翔返台首秀，26日在高雄鳳山體育館登場，首次披上高雄鋼鐵人迷彩戰袍的他，全場投9中4、5罰3中，拿11分、6籃板、4助攻與1抄截，搭配陳又瑋攻下生涯新高29分，鋼鐵人95比80力退台新夢想家，總算中止最近難堪8連敗。

周儀翔返台的第一分，是在開打3分30秒後的兩罰俱中，夢想家總教練朱利厄斯更氣到衝入場中抗議尺度被吹技術犯規，可惜周儀翔隨後兩次出手都沒進，接著兩罰中1，也讓周儀翔首節進帳3分，打完首節，鋼鐵人22比21小幅領先。

來到次節，由於吉爾貝克提前吞下3犯，迫使夢想家只能用單洋將應戰，卻仍打出6比0開局，幸好鋼鐵人換成陳又瑋挺身而出，單節貢獻15分，搭配班尼特、哈里斯兩人火力，上半場結束，鋼鐵人50比41領先，周儀翔仍然只拿3分。

下半場才開始，陳又瑋接連投進兩顆三分球，幫助鋼鐵人一度擴大領先到14分之多，但在此節還剩5分45秒，班尼特吞下第2次技術犯規被趕出場(兩次都因延誤比賽)，讓夢想家趁機縮小差距，前3節結束，鋼鐵人僅以69比65領先。

陳又瑋末節再次火力全開，助鋼鐵人擴大領先到雙位數，周儀翔也在最後6分11秒投進兩分球，這是他返台第一個進球，接著又是拋投命中，到最後4分12秒，他更展現強悍切入上籃命中，更製造吉爾貝克第5犯，可惜沒完成三分打。

不過場邊觀眾情緒早已被周儀翔接連投進的好表現，弄到相當興奮高漲，歡呼聲也從未停過，此時鋼鐵人已經取得93比73大幅領先，幾乎提前宣告止敗。