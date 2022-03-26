民進黨屏東縣長初選政見發表會結束隔天，立委莊瑞雄馬不停蹄，26日下午在立法委員林靜儀陪同下，以車隊掃街方式走過屏東縣首善之區屏東市，爭取鄉親認同。
陪同掃街的林靜儀表示，莊瑞雄非常關心台灣民主發展，在許多屬於民進黨的歷史時刻也都有為民進黨發聲，像是2012年小英總統第一次參選總統時，莊瑞雄就力挺小英總統，擔任發言人，而今年她所參與的中二選區補選，莊瑞雄也現身打擊地方派系。
莊瑞雄表示，現在這場縣長初選除是屏東縣走向未來的轉捩點，更是民進黨價值之戰，盼能爭取出線。
民進黨屏東縣長初選政見發表會結束隔天，立委莊瑞雄馬不停蹄，26日下午在立法委員林靜儀陪同下，以車隊掃街方式走過屏東縣首善之區屏東市，爭取鄉親認同。
陪同掃街的林靜儀表示，莊瑞雄非常關心台灣民主發展，在許多屬於民進黨的歷史時刻也都有為民進黨發聲，像是2012年小英總統第一次參選總統時，莊瑞雄就力挺小英總統，擔任發言人，而今年她所參與的中二選區補選，莊瑞雄也現身打擊地方派系。
莊瑞雄表示，現在這場縣長初選除是屏東縣走向未來的轉捩點，更是民進黨價值之戰，盼能爭取出線。
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