麗寶集團旗下名軒開發（1442）的淡海大案「名軒海樂地」，今（26）日宣布重磅登場！並大手筆舉辦「38萬購屋金名軒幫你付」活動，周周抽38萬元購屋金，力挺年輕人買房。名軒開發董事長吳泓瑩和總經理吳勝利表示，名軒更首度邀請七位藝術家，為「名軒海樂地」聯手打造淡水史上最美7,600坪雕塑之森，大手筆規劃藝術空間。

今天名軒開發董事長吳泓瑩和總經理吳勝利，親自主持淡海新市鎮指標大案「名軒海樂地」公開記者會及藝術家簽約儀式，力邀包括：「國寶級」雕塑大師李再鈐、及中日六位藝術家宋璽德、樊炯烈、姜憲明、任大賢、林俊傑、阿部乳坊，聯手為「名軒海樂地」量身定做，打造十件藝術品，為歷年來首見的大手筆。

隨著世界疫情逐漸解封、防疫成為生活新常態，「名軒海樂地」以藝術為底韻，把「家」形塑成美術館，讓「藝術生活融入生活藝術」，以全新人文居住思維，改寫淡海休旅生活新藝界。其中將邀請李再鈐的作品「三陽開泰」進駐，做為吸睛焦點。

另外在社區入口，藝術家姜憲明以「麻雀」為意象，表達「平凡的幸福」，象徵家人團圓的和諧與幸福；任大賢的「鹿」，帶來美樂地的溫馨生活意象，阿部乳坊的「永恆的旅者：漂鳥」，則呼應旅人即將展開的旅行及重逢的喜悅；樊炯烈的「揚帆」，則以淡水碼頭夜景為發想，將遠近景深化為視覺的趣味。

此外草坡區與生態區，則規劃樊炯烈的「透山水」，呼應著阿部乳坊創作群組式的「永恆的旅者：假期」和宋璽德的風動藝術「飛翔」協調田園風情；「名軒海樂地」的公車站旁，藝術家林俊傑則以超大型不鏽鋼雕塑「OCEAN HOLIDAY」結合普普藝術與環境家具概念，既是本案名又儼然形成吸睛地景藝術。

名軒開發董事長吳泓瑩表示，她期待讓社區的孩子們，從小就浸淫在濃厚的藝術氛圍中，長大後也可成為藝術家。

吳泓瑩表示，名軒在全台各地推案，都會依當地特色融合不同設計元素。像「名軒海樂地」採用複層玻璃，可把潮濕、水氣隔絕在外，減少濕氣對住戶的影響，前一陣子寒流來襲，名軒就作了實地實驗，把室內暖氣開到攝氏29度，結果玻璃並沒有結霧的現象。

今天「名軒海樂地」還有一個重頭戲，即大手筆舉辦「38萬購屋金名軒幫你付」活動，週週抽海選，季季抽購屋金。代銷業者指出，於3月26前已完成簽約的客戶，今天即在活動現場公開抽出2位海選幸運兒；6月底前，將依每週抽出的海選名單在「名軒海樂地」接待中心現場，邀請律師見證，進行全程直播，抽出一位獨得38萬元整購屋金的幸運兒。

此外，名軒再加碼捐助家扶基金會，幫助一名家扶小朋友一年生活費，而當季進入海選名單但未抽中購屋金者，將獲得精美禮物一份。

「名軒海樂地」基地位置在新北市淡水區沙崙路二段、新市六路一段交叉口，於淡水輕軌V11「崁頂站」門口，基地面積7,600坪，規劃1,913戶住宅，為12大棟地上22~23樓、地下4層的住宅大樓，格局規劃1~3房，總銷金額接近200億元，預計於2023年6月左右可望取得使用執照。

業者透露，目前已銷售約250戶，每坪成交價自26~34萬元不等，每戶總價自750~1,400萬元不等，主要客源來自北投、士林、五股、蘆洲等，為年輕客層高CP值產品，不受央行打炒房政策所影響。