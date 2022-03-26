遠傳電信今年首度響應由世界自然基金會（WWF）發起的「關燈一小時」（Earth Hour）活動，將在26日晚上8點半起，與全台超過400個政府機關、企業共同串連，包括遠傳台北、台中、高雄等七個辦公大樓、290家門市的辦公區域都將關燈一小時，共會關上約35,000盞燈。

遠傳表示，期望透過以實際行動，呼籲各界共同為環境盡一份心力，一起愛地球。遠傳電信總經理井琪也拍攝影片，號召各界響應「關燈一小時」活動。影片連結https://fb.watch/bWigdXDvk_/。

井琪表示，遠傳持續推動環境永續與關注氣候變遷議題，並設定2030年辦公據點淨零排放及2050年淨零轉型之政策目標。

井琪強調，遠傳相信若人人都能「節能減碳於日常」就將對環境產生很大的幫助，所以自2015年起即透過『寶衛地球、讓愛遠傳』計畫號召大眾以實際行動守護環境。

2022年遠傳響應全球串聯關燈一小時的活動，提醒大家隨手關燈，井琪表示，遠傳並鼓勵民眾3月26日和遠傳一起關上不必要的燈，珍惜資源。

遠傳的「永續環境月」也自即日起起跑，將持續至4月22日的世界地球日，為期一個月，同時邀請遠傳利害關係人參與一系列的環保行動，攜手員工、用戶、社會大眾及供應商夥伴，共同為環境永續努力，用行動守護環境。

遠傳每年內部皆辦理愛護環境的活動，活動內容包括樂活蔬食餐推廣、二手化妝品回收、辦公室空調提高2度C及環境永續工作坊，提升員工環保意識。

另外，遠傳持續推廣「申辦電子帳單拿好康」及「廢棄電子產品回收」等活動，邀請用戶及社會大眾共同參與，同時也邀請供應商參與「減碳相關工作坊」，共同討論環保議題及具體的減碳作為。

氣候變遷及朝向淨零碳排已刻不容緩，遠傳去年與國內標竿企業加入台灣永續能源研究基金會發起的「台灣淨零排放協會」，共同推動「淨零排放」倡議，今年，遠傳與供應商進行氣候變遷議合的管理績效排名於全球企業前8％，連續第二年名列在2021 CDP 供應商議合領導級企業排行榜中，顯示遠傳攜手供應商共同降低氣候變遷所帶來的風險，獲得國際肯定。