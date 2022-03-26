「智慧城市展」今年首次前進高雄，遠傳以「遠傳大人物 5G新高度」為主軸，在北、高兩地同步參展，高雄場展出創新應用融合在地需求的「5G智慧旅運」多元解決方案大放異彩，備受關注。因應高雄港旅運中心未來將湧入大批旅客，遠傳「5G智慧旅運」特別提供遊客走失尋人、景點即時人流燈號、計程車智慧車道、輕軌智慧路口、AR智慧觀光等解決方案，協助港都加速轉型升級。建設中的高雄港旅運中心可同時停靠2艘22.5噸大型郵輪，最大旅客服務水準每小時可達到2千人，可透過環狀輕軌聯外，將是高雄的海上客運出入境中心。以遊客走失尋人為例，過去遊客走失多仰賴語音廣播，而遠傳則運用影像結構化的技術進行AI辨識特徵值，並比對時間軸序、所在位置，1萬筆資料在1分鐘就能處理完成，效率遠勝傳統廣播的方式。郵輪旅客下船時間約為6~8小時，不容易走遍高雄各大知名景點，遠傳則以大數據分析提供遊客即時的人流燈號分析，同步顯示當地溫度、濕度、降雨機率、交通資訊、周邊店家資訊，使遊客更便於依據實際人潮規劃行程。自由行的旅客常仰賴輕軌、計程車移動，交通安全不容忽視。遠傳運用5G結合C-V2X車聯網技術，讓輕軌駕駛在100公尺就能得知路口狀況，降低事故發生率；計程車智慧車道的導入，也能協助計程車駕駛了解即時排班狀況，避免並排提車導致路段壅塞與怠速廢氣。對於未能規劃進行程的景點，遠傳打造的「智慧觀光新媒體」服務，使用環場4K影像與特效，從地面浮升到高空視角，一方面提升觀光體驗互動性與趣味性，一方面也能吸引遊客再次前來。此外，響應政府淨零碳排與運具電動化的發展方向，打造宜居城市，遠傳展出的「智慧建築」解決方案，提供社區微型電網從用電預測、異常告警到設備最佳控制等五大AI智慧能源應用。除此，「智慧充電服務」則整合充電樁佈建、遠端控管、多元支付及24x7營運管理，更支援不同廠牌規格，成為商辦及住宅大樓導入充電服務的首選。