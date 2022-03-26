1名網友說他與女友從不避孕，女友也不吃避孕藥，2人雖有結婚打算，他仍擔心對方意外懷孕，女友則說自己經血少、不易懷孕，要他不用擔心，就連每次月經晚來都老神在在，他因此暗自懷疑女友可能不知道自己不孕，甚至認為女友以前曾流產多次才不易懷孕，他為此相當煩惱該怎麼向女友開口。

該名網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，他與女友有意要結婚，2人自從開始發生性行為後就不曾避孕，他也確定女友沒有服用避孕藥，他問女友不會擔心嗎，對方則每此以「生理期快來或剛走」或是說平時經血少、不易懷孕為由搪塞他，讓他很疑惑真是如此嗎？

網友說他與女友從不避孕， 2人雖有結婚打算，他仍有些擔心對方意外懷孕，女友則每次月經晚來都老神在在，他因此暗自懷疑女友根本隱瞞不孕真相。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該網友說，女友父母曾明確說過不能先有後婚，所以每次只要女友月經來晚，他都會緊張地買驗孕棒，對方卻總是老實在在地說很正常，他說自己本身是想要小孩，但懷疑女友是否知道自己可能不孕，友人還告訴他人工流產多次也會造成不孕，讓他相當崩潰、內心不斷有小劇場，不知該如何開口問女友。

其他網友則留言「我比較想知道，你確定自己沒有問題嗎」、「別帶的疑慮結婚，婚後會無限放大」、「不孕不一定是拿掉太多次才會，巧克力囊腫也會不容易」、「交往後，就要共同面對問題」、「經期延遲，可以陪她去婦科檢查，看看是不是多囊性卵巢，不一定是人流，不然女友也太冤枉了」、「不用問，有結婚意願，婚前健檢是很好的方式」。