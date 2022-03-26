俄烏戰爭延燒逾1個月，雙方一舉一動備受全球矚目。對於俄軍遲未攻下烏克蘭，「乾坤門文化教育學會」五術命理師陳老師24日表示，隨著戰事進入4月，他預測2件事，第一，俄軍坦克車將可能在北方地區因為下雨關係，而陷入泥濘難以前進。第二，將可能出現其他國家加入戰局的情況發生，且其中一方可能使用生化武器，或是發動病菌戰。

陳老師24日在Youtube頻道「乾坤門五術」表示，隨著4月到來，華人也會在清明節時進行掃墓祭祖活動，清明節開始後，每5天會是一個候(氣候的候)，直到下一個節氣前，會經歷過3個候，第一個候，就是「桐始華」，意即桐樹已經開始回春，開始開枝開花散葉。第二個候，就是「田鼠化為鴽」，代表氣候由陰轉陽，在中國五術中，意味著「子鼠往朱雀方向」去。

第三個，就是「虹始見」，即清明時節雨紛紛，隨著氣溫回升，將不再下雪，隨著節氣來到穀雨(陽曆4月20日)，雨水、小水開始增多，氣溫開始回升，屆時俄羅斯若還沒打下烏克蘭結束大戰，那戰車將可能在北方地區因為下雨影響而陷入泥濘，難以繼續前進和行動，只能靠導彈狂炸，取得一些戰果。

陳老師續指，在「空亡月」的基礎上，這個月的運勢是比較兇險的，因此，在本宮的「天哭」、「地喪」受到遠方的「碎破」跟「大耗」，還有「血刃」跟「白虎，的影響，這個月的世界局勢將呈現不好的方向，尤其是烏俄局勢，將可能出現其他國家加入戰局的情況發生，戰爭可能會進一步加劇傷亡。

最後，陳老師強調，這些星宿在發揮力量時，也有可能暗指俄烏這場戰爭，將出現其中一方使用生化武器，或是一些病菌戰，這也是要特別注意的，他希望這種事，當然是別發生最好。

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