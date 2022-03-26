路過駕駛依稀聽見微弱呼叫，並停車查看、進而通報救援，才救起墜谷騎士。(屏縣消防局提供)

路過駕駛依稀聽見微弱呼叫，並停車查看、進而通報救援，才救起墜谷騎士。(屏縣消防局提供)

屏東專5道路25日傍晚驚傳有1名騎士意外墜落山谷，所幸路過駕駛依稀聽見微弱呼叫，並停車查看、進而通報救援，男子被救起時生命徵象穩定，但左腳疑似骨折，已送醫救治。

屏東縣消防局獲報後第一時間出動10車、30人前往救援，據報案民眾表示，當時他駕駛車輛準備返家，但經過事故現場時突然聽到陣陣微弱呼救聲，他驚覺有異便下車查看，並於道路邊坡發現原來1名男子及一輛機車受困下方茂密叢林中，他趕緊通報消防隊求助。

消防人員到場發現，受困的22歲蔡姓男子受困在道路邊坡下方約10公尺叢林中，但因邊坡坡度約70度，且附近並無徒步下切路線，消防人員立即架設繩索下降救援。

經過初步評估，蔡男意識清楚，但身體有多處擦挫傷，且左腳疑似因骨折無法隨意移動，便以抽吸式護木及捲式擔架等器材固定傷患，再配合現場上方道路消防人員，運用繩索拖拉方式將他往上拖拉帶至路面，最後交由救護人員處置，送往高雄榮民總醫院屏東分院救治。

在現場救援時，蔡男表示，因平時就有騎機車出門兜風習慣，耳聞屏東縣專五道路沿路風光明媚，便獨自一人騎乘機車來此處遊玩，沒想到下山準備過彎時卻不慎失控，就連人帶車摔落路旁邊坡，所幸有路過民眾聽見他的呼救聲，不然後果不堪設想。