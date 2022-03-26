電商平台蝦皮購物積極拓展實體門市「蝦皮店到店」，不過有網友抱怨，每次都跟同一個賣家買貓罐頭，並改用蝦皮店到店取貨，結果快一個禮拜了商品都還沒到貨，讓他十分傻眼，貼文一出也釣出不少苦主回應，「用過一次10天後才到貨，之後就再也沒用過了」。

一名男網友在PTT八卦板發文指出，家中貓罐頭都是跟同一個蝦皮賣家買的，以前都是透過超商取貨，這次剛好有優惠券，所以改用蝦皮店到店取貨，結果都快一個禮拜了商品都還沒到貨，讓他傻眼直呼「蝦皮店到店本來就很慢嗎？」

對此，不少苦主點頭直呼，「我上次買化妝棉，2周才到貨，店員還跟我說算快了」、「我買HDMI線，花了8天才送達」、「用過一次10天後才到貨，之後就再也沒用過了」、「一開始推出時沒人用所以很快，太多人用之後就不太行了」。

也有網友表示，「超慢，物流體系根本還不行」、「證實魚與熊掌本來就不能兼得，蝦皮店到店真的超慢」、「使用人數已經超出蝦皮能負載的量了，現在都要一個禮拜以上」、「不重要、不急、想省運費的話，才選蝦皮店到店」、「用過一次後我都選超商，超商快很多」。

實際上，蝦皮購物已在網站上註明，3月1日至3月31日為物流出貨及包裹到貨的尖峰期，可能導致商品到貨、門市取貨的等待時間較長，為了提供給消費者更好的取貨體驗，已經有部分門市暫時關閉下單取件服務。