#Satellite imagery from today, March 25, of Ukrainian port city #Berdyansk, revealing a Russian Alligator-class landing ship that’s burned & partially submerged. Fire/smoke is nearby & close to fuel storage tanks. News reports state the ship was hit March 24, by Ukrainian forces. pic.twitter.com/MsGXWZdjD4 — Maxar Technologies (@Maxar) March 25, 2022

「美國海軍學會新聞網」（USNI）、「The Drive」等外媒25日報導，根據最新衛星影像和美國五角大廈官員的發言，24日遭烏克蘭攻擊的俄軍「奧斯克號」（Orsk）登陸艦，已確定被「完全摧毀」，不僅船艦多處嚴重受創，部分艦體更已沉入水中。

「The Drive」引述獨立情報分析師的說法，根據馬薩爾科技公司（Maxar Technologies）提供的商業衛星影像，可見24日於烏克蘭東南部伯德揚斯克（Berdyansk）港遭遇攻擊的「短吻鱷級」（Alligator-class，Project 1171）登陸艦「奧斯克號」，艦體上有多處明顯的焦黑痕跡，且船艦本身的狀況還未完全穩定，可能仍持續進水，並已有部分艦體沉入水中。

另外，「奧斯克號」泊位一旁的碼頭燃料儲存設施，在最新衛星影像中也仍繼續冒出黑煙，貨物裝載設備的軌道也受損；而停靠在「奧斯克號」前方不遠處、但於24日攻擊中並未出現受損跡象的散裝貨船，在最新衛星影像中也冒出白煙，目前仍不清楚原因為何，但「奧斯克號」艦上武器彈藥似乎曾在大火中被引爆，故該貨船也可能是在烏軍攻擊後才遭到波及。

五角大廈官員也告訴USNI，從最新情資來看，「奧斯克號」確實已被「摧毀」，但不清楚當時船上有多少人，因此無法確定俄軍的傷亡狀況；這名官員也拒絕透露烏克蘭的攻擊手段，以免危及該國軍方未來的行動安全。

有消息認為，烏克蘭是以SS-21短程彈道飛彈對「奧斯克號」發動攻擊。但「The Drive」指出，該型武器的精確度並不算高，且烏克蘭軍方的庫存量不多，不確定其是否願意用於執行此類成功機率不高的計畫，並認為該港口的燃料庫等基礎設施反而更可能是烏軍原始目標；除此之外，也不排除烏克蘭是以其他手段進行攻擊，包括土耳其製的TB2無人機等。