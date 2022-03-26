台南市長選戰，民進黨提名現任市長黃偉哲競選連任，國民黨則由市議員謝龍介出戰。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，謝龍介使出這記殺招，宣示當選只做一任4年，挑動綠營兩派人馬心結跟衝突，加上謝龍介民調看好度過半，因此未必沒有當選機會。

鈕則勳26日在臉書粉專貼文表示，峰迴路轉，謝龍介仍被國民黨提名。以謝龍介全國的知名度、戰力，以及對網路戰的熟稔，他勢必會對黃偉哲形成非常大的壓力。

鈕則勳接著表示，謝龍介宣示當選只做一任，這確實是一個好招；也許中間選民、或綠色選民會覺得換人做看看也無不可，反正只做一任。更厲害的是，台南市長黃偉哲和民進黨立委陳亭妃兩派人馬殺得刀刀見骨，陳亭妃的人馬與支持者有沒有可能因此轉投謝龍介？反正橫豎陳亭妃都得再等4年，不論如何，他們兩人之間的心結和衝突一定會更深。

鈕則勳指出，謝龍介這記殺招，某程度地把綠營在台南的派系給搞分裂了，黃偉哲可能會受到非常大的衝擊。因此謝龍介未必沒有當選機會，況且民調顯示謝龍介的看好度甚至過半。