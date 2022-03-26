遠傳friDay影音3月份日、韓影劇收視告捷，尤以獨家影劇收視表現最為強勢，韓劇《軍檢察官多伯曼》以及日劇《勿說是推理》，一上架及搶占平台收視前五名。

延續日韓熱潮，遠傳friDay影音除了持續推出最新影劇，也推出票房院線片如漫威電影宇宙的《蜘蛛人：無家日》、以及適合大小朋友的動畫片《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》。

遠傳friDay影音3月新上架獨家韓劇《軍檢察官多伯曼》，由安普賢搭配曹寶兒的吸晴組合，是第一部軍事法庭題材劇，不到兩週就成為韓劇類收視冠軍。

療癒實境韓綜《偶然成為社長第2季》上架後收視亮眼，由趙寅成、車太鉉主持，加上金宇彬、李光洙、林周煥等嘉賓下鄉經營超市，發展出與客人間各式有笑有淚的溫暖內容。

日劇部分則由獨家片《勿說是推理》搶進平台收視前五名，主人翁「菅田將暉」記憶力與推理能力都高於常人，發揮智慧協助警方解決各種案件。

延續日韓影劇發燒熱潮，遠傳friDay影音3月再推多部人氣韓劇，包含跟播韓綜《第六感第3季》，由第二季原班人馬劉在錫、吳娜拉、美珠、Jessi、李相燁回歸再度出擊，各集將邀請時下當紅演員或歌手藝人一同推理解謎。兩部跟播韓劇分別為《優越的一天》，由知名同名漫畫改編，晉久、河道權、李源根主演，描述消防員、設計師、僱兇殺人業主三名主角在同一公寓裡24小時內發生的追兇故事；《豬玀之王》則由金東旭、金成圭、蔡貞安主演，通過極具悲劇性的人物設定，展開暴力根源故事的懸疑驚悚題材劇。

不容錯過的票房院線，有全球最賣座的蜘蛛人電影《蜘蛛人：無家日》，是湯姆霍蘭德蜘蛛人三部曲，描述蜘蛛人因現實身分曝光無法回歸平凡生活，便找來奇異博士解決困境，卻讓世界更加混亂，值得漫威迷一看再看。動作驚悚電影《高玩殺手》在爛番茄有80％好評，由動作巨星傑哈巴特勒飾演殺手界的「高級玩家」，不擇手段獵殺目標的精彩劇情。連恩尼遜最新動作力作《疾凍救援》，描述鑽石礦坑發生重大坍塌意外，26名礦工身陷險境，300英哩冰封路卻僅有30小時的緊急救難片。

此外，還有適合闔家觀賞的《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》，在日本票房大賣14億日幣，蟬聯四週日本動畫片冠軍，敘述角落小夥伴們意外發現一本古老繪本，而進入書中世界遇到新夥伴的奇幻冒險故事，即日起遠傳friDay影音付費會員可免費觀賞。