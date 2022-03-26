下周將迎兒童、清明節連假，遠傳friDay購物觀察指出，戶外用品買氣提前發燒，尤其戲水用品銷售大增五成，防曬乳等防曬用品也翻倍成長。

現代人3C不離身，加上近期跳電、地震消息不斷，更意外帶動行動電源買氣大爆發，較去年同期大幅成長達2倍之多。

遠傳friDay購物即起推戶外用品下殺5折促銷，下單除有機會抽中AirPods 3、遠傳friDay聯名卡最高回饋30％。

今年兒童節、清明節連假長達四天，預計將出現報復性出遊潮，遠傳friDay購物觀察，戶外用品買氣提前湧現成長三成，如野餐墊、行動冰箱等都相當熱門，泳衣、泳鏡等戲水用品買氣更暴增五成，預計越接近連假賣況會更熱烈，遠傳friDay購物即起也針對戶外用品下殺5折起促銷。

例如，日本Pearl Life Picgene系列便攜式正方形野餐墊，可輕鬆折疊手提帶走，特價799元。TURBO TENT PICNIC 200野餐帳，可快速收折，特價3,500元。知名日本鹿牌14L冰桶，最多可放進22瓶350ml裝鋁罐，特價1,280元。震撼重低音6.5吋藍牙喇叭音箱，還附贈麥克風，特價1,349元，下殺僅1.7折。

其他像【SAIN SOU】比基尼三件式泳裝，特價1,512元。【Bich Loan】高雅大女三件式泳裝附泳帽，原價2,080元，特價699元，下殺3.4折。針對喜愛戶外健行、旅遊族群，Leader Hiking輕量登山杖特價759元、LEADER ST-06 Coolmax專業排汗除臭機能運動襪5入組特價470元，都下殺2.8折。漫威系列等多款行李箱更殺至2.5折。

出遊防曬更不可忽視，遠傳friDay購物內部統計防曬乳、防曬噴霧等防曬用品銷售較去年翻倍成長，特別推多樣防曬促銷，像【SHISEIDO 資生堂】ANESSA安耐曬金鑽高效防曬露EX 超划算組，特價1,321元。Kanebo 佳麗寶 ALLIE高效防曬水凝乳買一送一，特價僅799元。MIT品牌【廣源良】晒後曬後蘆薈涼膚凝露、雅漾Avene 全效極護亮顏防曬液也有買一送一超值優惠。

遠傳friDay購物也觀察到，近日跳電消息頻傳，又逢連假出遊潮，過往銷售平穩行動電源意外竄起，買氣較去年同期增加達2倍之多，部分熱門單品甚至熱賣缺貨，只能採取預購，但現仍逆勢促銷，像【LAPO】多功能無線充電快充行動電源，兼具行動電源、充電器用途，特價1,380元，idmix MR CHARGER GaN 氮化鎵 PD 65W行動電源，體積小巧卻擁有20000mAh大容量，特價2,190元，下殺6折。

近日地震頻仍，也帶動防災用品銷售單日成長四至五成，主要為急救包、防災組與手電筒、頭套等品項最熱門，推薦像【WIDE VIEW】戶外多功能防災防震工具組，搭載了求生口哨、打火鎂棒、指北針、手電筒、割刀、救生毯等工具，特價990元，uBESTHUNT戶外急救包野外醫藥包，特價552元，STERLiNG CLUB防災頭套，特價550元，防身狼牙棒手電筒，特價490元、下殺5折。

遠傳friDay購物也同步加碼推破盤超殺商品，SONY 55吋4K電視限時低於2.5萬元、市場話題性高的LG29型IPS電競螢幕也下殺免6千元；三星、OPPO、realme等手機品牌也都有超殺特惠價，像是三星A42促銷價7,888元、OPPO A74只要6,588元。保養三大經典品牌：SKII、蘭蔻、雅詩蘭黛更搶先開跑母親節優惠，獨家全面8.5折。

另外，針對遠傳friDay購物超級會員盛典，3月31日之前，於指定館別 ，家電/電視/季節/冰箱、手機/配件/穿戴/耳機、筆電/週邊/電玩/攝影、健身/旅行/戶外/車類、APPLE旗艦館、遠傳旗艦館、小米旗艦館、快速到貨館消費，下單金額1元以上，就可抽Apple AirPods 3(價值5,990元)，新客消費滿888元，加碼抽Dyson空氣清淨機(價值13,999元)