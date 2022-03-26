李易、姚元浩與新郎相識20年。（羅永銘攝）

吳慷仁、邵雨薇緊牽彼此低調入場。（羅永銘攝）

知名製作人王鈞、資深經紀人邱秀珠的兒子王鼎霖與導演丁仰國、邵氏女星林秀君的女兒丁巧唯在今（26日）補辦婚宴，現場賓客雲集，被王鈞稱為「綜藝界F4」的資深主持人張小燕、胡瓜，導演朱延平、徐乃麟、曾國城、庹宗康、聶雲、音樂人陳國華，陳珮騏、李宣榕、姚元浩、劉奕兒...等人是今日的受邀嘉賓。

徐乃麟在受訪時開心說道，「今天是他們大喜的日子，其實去年就要舉辦的，因為疫情延期到今天，還好這次疫情控制蠻好的，最重要的是Leo跟我兒子同年，在溫哥華讀大學時也是同個學校，最重要的是我跟王均、小丘(丘秀珠)的交情。小丘在我當年還沒出唱片，她就在歌林唱片公司了，然後王鈞是帶著我進主持界的，做他的《百戰百勝》、《綜藝萬花筒》、《頑皮家族》等，所以我們兩家交情真的是幾十年的。」

徐乃麟笑說自己的紅包一定會很大包，「但是我們兩個彼此不會吃虧，因為我女兒去年結婚時他（王鈞）也包很大，所以我們包回去也不能小。」會不會催大兒子徐新洋和俄籍女友SOA結婚，徐乃麟笑說：「順其自然吧，看他們今年、明年的狀況吧。因為也到了適婚年齡了，男生女生還是不要拖太晚，我覺得30出頭差不多啦，女孩子27、28最好，但最重要還是要看他們的計畫啦」，會不會希望他們先有後婚？徐乃麟大笑說：「不要吧，我們家沒有習慣先有後婚啦！」

徐乃麟透露紅包很大包。（羅永銘攝）

徐新洋和女友一同見習婚禮。（羅永銘攝）

聶雲是今晚婚宴主持人。（羅永銘攝）

擔任伴郎的姚元浩一早就陪王鼎霖參加迎娶，他在受訪時開心的說：「這場婚禮很像我家辦喜事一樣，這20幾年來我都一直跟著丘姐、王大哥，看著Leo（王鼎霖）長大，拍了他人生第一部作品到現在的婚禮，心裡有好多感觸，他就像我的親弟弟，從小看他抽遊戲王卡、陪他去買遊戲王卡，到他在螢幕後喊卡，到現在他生了Baby，走上另一段旅程的開心，真的好感動。」與王心恬傳緋聞多年的他是否來見習婚禮？「見習很多場了啊，今天這場真的非常特別，因為他像我親弟弟，走到人生另一個階段，想不到他竟然走的比我快，我要好好跟他學習，短短一年內他的人生變得很不一樣，他從結婚到生小孩就在一年多的時間裡完成，進度非常快。」至於自己是否會跟著趕進度，他則是連忙否認，「現在工作真的有點忙，心裡想的都是想把工作做更好。」

一起受訪的李易也特地分享結婚12年的夫妻相處之道，「男生要多讓太太一點，且走且珍惜。」他透露自己剛進演藝圈的第一位老闆就是丘秀珠，過去也多次跟製作人王鈞合作，所以今天的婚禮無論如何都要出席，他也開心表示將來願意替王鼎霖、丁巧照顧小孩，「如果他們生了第2胎第3胎，沒時間帶可以放到我家托嬰，我老婆就是幼稚園園長，她很專心、很喜歡帶小孩。」他也笑著解釋夫妻倆沒有一起現身的原因，「我們沒有不合喔，她是因為有工作會晚點到。」

導演朱延平現身婚宴現場。（羅永銘攝）

王鼎霖、丁巧唯的婚宴，也邀請到演藝圈多對情侶、夫妻檔參加，吳慷仁與邵雨薇兩人緊牽彼此低調入場，擔任伴娘的歐陽妮妮也和張書豪一同出席；另外，修杰楷、賈靜雯也是當晚的受邀嘉賓，賈靜雯在受訪時興奮表示自己是為了王鼎霖、丁巧唯的1歲兒子來參加婚禮，「王大哥的孫子太可愛了！我們已經相處到覺得超可愛、超迷人的。」至於自己的小女兒波妞日前被陶晶瑩認為媳婦一事，賈靜雯則是搞笑的說：「時間還這麼長，誰知道誰是誰呢？」她也祝福王鼎霖、丁巧唯幸福到底。