2022智慧城市展26日閉幕，主辦單位台北市電腦公會表示，今年首次以台北、高雄雙主場模式進行，總計有450家廠商，1,500個攤位，兩地有逾10萬名專業人士觀展與參與專業論壇，因受疫情影響，比原先預期的12萬參觀人次減少16％。

在全球淨零排放的大趨勢下，城市淨零碳排及永續發展備受矚目，國發會主委龔明鑫在開幕致詞中指出，淨零城市將成為未來的政策主軸，政府將大力推動，並期許明年智慧城市展增加此類型的展出內容。

台北市電腦公會指出，在全球新冠疫情逐漸趨緩下，申請了近年來首次國際會展的「專案泡泡」入境，計有10個國家地區，30位海外城市首長或代表來台參與，雖然這次分別檢測出3位確診，主辦單位隨即依據防疫計畫，協助確診者就醫，其他貴賓皆於二日內安排離境，過程雖有曲折，且並未依據計劃南下高雄智慧城市展，但此次的商務泡泡獲得業界高度肯定。台北市電腦公會表示，企業碳中和與淨零城市是今年展會中的發燒議題；龔明鑫出席開幕典禮時表示，城市將在未來淨零排放的趨勢中，扮演舉足輕重的角色，政府將積極的以會展模式，引領城市展開相關淨零路徑的規畫與實踐。今年更首度在高雄舉辦「數位轉型大講堂」，邀請在地的產業分享數位轉型的經驗，帶動南部傳統產業迎向新的數位挑戰。

台北市電腦公會指出，2023年智慧城市展將於3月28日到31日展出。