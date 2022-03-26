美國微軟公司創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）去年5月宣布離婚，媒體報導蓋茲夫婦在離婚前豪擲4300萬美元在加州聖地牙哥買下一處海濱房產。如今66歲的蓋茲打算改造這座美侖美奐的房產，在他親自指導下，最初占地538平方公尺，有6間臥室、3.5間浴室的建築已完全拆除。

但要跟富豪做鄰居的社區居民卻抱怨連連，《紐約郵報》報導，當地居民表示：「他們製造很多噪音，我的小孩睡不著，這已經成為整個社區的一大問題。」還有人直接表示討厭。

根據房屋出售前拍攝的照片顯示，這棟坐擁36.5公尺無敵海景的豪宅屋況良好，但蓋茲顯然覺得仍有必要把整個房子都掏空。當地一名房地產仲介商說：「他們買下的房子完好無損，我不太確定為什麼他要拆掉它。」

知情人士透露，蓋茲的改造計畫是將它當成夏季單身住處，希望新居可望在8月完工。目前豪宅有24小時的保全人員進駐。