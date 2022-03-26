紙風車劇團創團30周年，推出創新製作《哪吒鬧龍宮》，故事取材自「封神榜」，結合真人、布袋戲與動畫，重新演繹這個充滿詩意與想像力的故事。（粘耿豪攝）

紙風車劇團30年大作《哪吒鬧龍宮》集合30年演出經驗及新世代思維的《挪》劇，巧妙結合布袋戲、京劇、官將首等台灣傳統戲劇元素，將帶給觀眾全新的看戲體驗。劇團彩排記者會演出精彩片段。（粘耿豪攝）

紙風車劇團創團30周年，推出創新製作《哪吒鬧龍宮》，故事取材自「封神榜」，結合真人、布袋戲與動畫，重新演繹這個充滿詩意與想像力的故事。（粘耿豪攝）

紙風車劇團創團30周年，推出創新製作《哪吒鬧龍宮》，故事取材自「封神榜」，結合真人、布袋戲與動畫，重新演繹這個充滿詩意與想像力的故事。（粘耿豪攝）

紙風車劇團創團30周年，推出創新製作《哪吒鬧龍宮》，故事取材自「封神榜」，結合真人、布袋戲與動畫，重新演繹這個充滿詩意與想像力的故事。（粘耿豪攝）

紙風車劇團創團30周年，推出創新製作《哪吒鬧龍宮》，故事取材自「封神榜」，並將真人、布袋戲與動畫做出完美結合，重新演繹這個充滿詩意與想像力的故事。（粘耿豪攝）

除了傳統戲曲部分，劇中也將航運塞港、烏俄戰爭等時事導入內容，大玩諧音、時事哽，預期將引起觀眾的共鳴。（粘耿豪攝）

《哪吒鬧龍宮》故事取材自「封神榜」，並將真人、布袋戲與動畫做出完美結合。在演出彩排記者會上，劇團的操偶演員在台上操縱布袋戲偶。（粘耿豪攝）

《哪吒鬧龍宮》故事取材自「封神榜」，並將真人、布袋戲與動畫做出完美結合。在25日的演出彩排記者會上，劇團的操偶及真人演員在會後合影。（粘耿豪攝）

紙風車劇團創團30周年，推出創新製作《哪吒鬧龍宮》取材自「封神榜」，結合真人、布袋戲與動畫，重新演繹這個充滿詩意與想像力的故事。

《哪吒鬧龍宮》在台灣戲曲中心登場，集合了紙風車30年演出經驗及新世代思維的《挪》劇，巧妙結合布袋戲、京劇、官將首等台灣傳統戲劇元素，並結合演員和動畫，將數位科技與傳統藝術做出完美的結合，讓孩子沉浸在奇幻的劇場世界裡，進而可以認識傳統戲曲。除了傳統戲曲部分，劇中也將航運塞港、烏俄戰爭等時事導入內容，大玩諧音、時事哽，預期將引起觀眾的共鳴。