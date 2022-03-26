大有消防分隊於26日在桃園市立殯儀館及桃園區第一公園化公墓舉辦搶救演練。(消防提供)

消防局第四大隊則是舉辦「清明防火，四不二記得」攝影比賽，邀請大溪區國小學童參賽。(消防提供)

適逢清明佳節，桃園市政府消防局第四大隊、第一大隊大有分隊、八德分隊舉辦清明防災宣導，提醒民眾「四不二記得」，避免祭祖變燒墳。消防隊表示，清明期間容易有公墓火警，民眾依定要注意用火安全。

消防局第一救災救護大隊八德分隊26日於大安公墓舉辦清明節防災宣導活動，為了強化清明節期間，降低掃墓祭祖不慎引發火災案件發生，除了推廣民眾防火常識外，還舉辦了相關的體驗活動，藉由多元化消防宣導讓民眾可以提升防災意識。清明將至，民眾掃墓時會使用到香燭及燒金紙，容易因為灰燼飛揚導致山林火災，八德消防分隊針對清明節前夕加強擴大辦理防火宣導，結合八德區大湳及茄苳分隊，及八德義消中隊所屬救災、救護、防火宣導分隊聯合舉辦一系列宣導活動及相關體驗。

分隊長鄭仁豪表示，「為了防範清明節期間林野火災，特別在此辦理大型活動外，也會在清明連假期間，特別編排巡邏勤務，並發放水袋，供民眾澆熄灰燼，預防火災發生，使用過的環保水袋也可以隨手收拾垃圾，切記四不二記得，才不會祭祖變燒墳。

大有消防分隊於26日在桃園市立殯儀館及桃園區第一公園化公墓舉辦搶救演練以及清明宣導活動，演練過程迅速確實，宣導內容豐富有趣，吸引許多民眾前往。大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，平時館方應自行檢視場所的用火用電安全、確保逃生路線暢通，並落實消防安全設備檢修申報，確保消防安全設備正常堪用，以確實發揮早期預警、及時滅火、有效引導避難之初期應變功能。

消防局第四大隊則是舉辦「清明防火，四不二記得」攝影比賽，邀請大溪區國小學童參賽，希望透過本次比賽活動將「清明掃墓防火元素」由學校推廣至大溪區各家各戶，比賽得獎作品於26日上午9時至12時於大溪區田心國小展出並頒贈獎項予得獎者，同時間舉行防災宣導闖關活動。