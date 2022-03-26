顏水龍紀念公園復科的磁磚壁畫也出現裂痕。（劉秀芬攝）

1903年6月5日出生於台南下營紅毛厝的藝術家顏水龍，明年即將滿120歲冥誕，台南市文化局為緬懷顏水龍在台灣藝術文化的貢獻，於台南市立圖書館進行紀念特展，不過下營鄉親表示，下營的顏水龍紀念公園部分複製陶瓷展示畫作都已龜裂受損，如果可以修復整治，更有意義。

台南市文化局表示，顏水龍被譽為「台灣現代工藝之父」，是台灣重量級本土畫家，從油畫、廣告設計、馬賽克鑲嵌，甚至傳統手工藝製作，在台灣各處留下各種各樣鮮明的作品，為讓民眾深入認識、了解顏水龍貢獻與成就，現於台南市立圖書館新總館4樓的台南名人堂推出「顏水龍120周年冥誕紀念特展」。

下營文史工作者顏文賀表示，下營地區不只有蠶桑、白鵝、黑豆、文旦4寶，藝術家顏水龍更是下營之寶，但連地方路口意象都無相關設計；此外，地方文史團體也曾多次舉辦藝術講座、聯合畫展，發揚推廣顏水龍的藝術貢獻，不過受限於人力經費，無法大力推廣。

地方鄉親表示，下營現有一座顏水龍紀念公園，為顏家私有土地，捐出來當紀念公園，但公園腹地小，除了一間小紀念室、顏水龍雕像，部分戶外的燒陶作品仿製品都開始出現龜裂、剝落現象，木製觀賞平台也都腐朽失修。

台南市文化局表示，在推廣方面，文化局於總爺藝文中心顏水龍紀念館持續開辦相關課程、講座；在顏水龍紀念公園硬體損壞上，去年已經請專家會勘，確定無法修復，只能拆掉，但會與地方討論以其他更好方式展示、呈現藝術家的作品。

顏氏宗親會理事長顏見明表示，公園畫作展示如果要拆掉，希望未來能再重製，由於宗親會經費有限，也希望與有關單位合作，整治紀念公園，讓遊客來參觀時才不會有失落感。