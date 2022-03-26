玉山國家公園塔塔加遊憩區，台灣獼猴舒適愜意。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園塔塔加遊憩區，以「台21線樸原森活新中橫公路」美景，獲得國際景觀建築師協會亞太區景觀大獎的「自然保護類」卓越獎殊榮；最近，塔塔加玉山杜鵑盛開，奼紫嫣紅，讓人流連忘返。

大地春回，塔塔加鞍部的玉山杜鵑，即將進入盛開期，玉山國家公園管理處表示，歡迎遊客到塔塔加，享受杜鵑花開時的紅白粉妝盛宴；不過，因為山區溫度變化大、霧氣重，請遊客妥善準備禦寒衣物，並且注意安全，還要將垃圾帶下山。

玉山國家公園塔塔加遊憩區內，包括麟趾山、鹿林山、大鐵杉往玉山登山口等山徑，下值繁花盛開吸引遊客到訪；這些步道，依據國家公園步道分級，屬於平緩到1日內有起伏的0-2難度分級，適合全家親子體驗；行動不便或行程規畫匆促者，也可從塔塔加遊客中心2樓，眺望杜鵑花瀑，預計杜鵑花海可持續到清明節連假。

新中橫公路是往塔塔加必經之路，信義鄉草坪頭段，每日下午5點30分至隔天上午7點，實施夜間封閉管制，除確保用路人安全，也讓野生動物獲得生息；玉管處與農委會特有生物研究保育中心合作，進行路死動物監測，追蹤生態變化，請遊客注意行車安全，減少野生動物路殺。此外，目前，台灣獼猴成群結隊在草地上享受和煦陽光、理毛，為確保自身安全，請民眾將食物妥善收納，避免獼猴覬覦，造成人猴衝突，並且將果籽、蛋殼、粽葉等食餘妥善收拾，因為在高山低溫下極不易腐爛，野生動物誤食等將危及健康與習性。