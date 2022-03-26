自俄羅斯入侵烏克蘭以來，對於是否要制裁俄羅斯，印度一直按兵不動，甚至還在安理會中對相關決議投下棄權票；同時，近日中國大陸外長王毅訪問印度，也引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，印度看到俄羅斯的處境後，也認為自己應該在外交上獨立自主，未來會以更靈活的方式面對中美俄，就好像突然開竅了。

郭正亮今天(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，中印關係其實本就有在緩解，而印度看到俄羅斯被西方圍攻後發現，自己也要有獨立自主外交，不要被逼著選邊站。同時，在面對中國大陸時，態度也不一定要像四方安全對話中(QUAD)的日本和澳洲那樣一面倒。

郭正亮直言，印度突然開竅了，認為可以在經濟上和中國大陸有所往來。郭正亮分析中印和中俄的貿易往來情況後指出，印度總理莫迪可能有在思考，要做一些有關經濟的事情，在面對中俄美的時候會更靈巧，且印度本來就是不結盟國家，現在只是恢復國家本色而已，其在四方會談中本來就是比較不受拘束的會員。

此外，根據BBC報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，由美國、澳洲、日本、印度建立的四方安全對話(QUAD)的三個成員對俄羅斯都有很強烈的作為，唯有印度目前看起來還是按兵不動。拜登周一表示，印度對普丁入侵烏的反應「很不穩定」；BBC直言，印度的中立政策讓他們坐立難安。