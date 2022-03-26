溪頭是登山旅遊勝地，每年入園遊客數超過200多萬人次，其中，銀髮族約4成、70萬人次，長輩身體勇健，大家開心，但是，長者入園門票只要10元，每月卻有10多件在步道跌倒意外，保險公司要調高保費，讓掌管溪頭的台大林管處吃不消。

溪頭森林蓊鬱、生態豐富，成為避暑遊憩勝地，鄰近的台中市、彰化縣、雲林縣，每天都有直達公車，而且大爆滿，從台中發車就滿載，到南投縣草屯鎮的公車，根本無法上車。

溪頭每年入園遊客超過200萬入次，不過，人很多、收入卻很少，成為台大林管處最深沉的痛。台大林管處統計前5年、長輩購票入園數據，在2016年時65歲以上長輩入園54萬多人次，此後每年一路飆升，到2019年突破80萬人次，最近2年，因為新冠肺炎影響，入園人數減少，但都還維持在每年78萬人次， 平均比率將近4成。

溪頭營林區主任彭嘉文表示，長輩身體好，能夠到溪頭登山健行，當然很歡迎，但是，長輩入園只收10元保險費，卻讓園區經營面臨壓力；因為，可能是長輩的眼睛、手和腳不協調，每個月都有10多件長輩登山跌倒意外發生，由於出險機率高，保險公司調高保費，今年招標時，還經過數度流標才定案。

曾經在溪頭任職的卓姓民眾指出，長輩到溪頭健行，不僅搭車、入園有優惠，而且自己帶水壺、飯糰，水喝完還有飲水機可以加裝，完全不必消費，對地方經濟沒有幫助，只要10元就能遊賞溪頭，對其他遊客也不公平。