楊千霈（中）陪2個寶貝女兒去當「追星族」。（羅永銘攝）

林佑星（左一）百忙之中不忘帶一雙兒女來欣賞鯊魚寶寶舞台劇。（羅永銘攝）

風靡全球的洗腦神曲〈Baby Shark〉從小螢幕搬到大舞台，全新劇情的《鯊魚寶寶舞台劇-尋寶歷險記》歷經二度延期終於登台，自26日起在北、中、南三地歡樂登場，首場演出特別邀請到林佑星、楊千霈、羅小白、Mei、陳櫻文（布丁姐姐）攜兒女一同到TICC台北國際會議中心體驗，朝聖全球小朋友最愛的大明星。

楊千霈昨早上7點就起床，帶著小孩從桃園搭車趕來欣賞，她表示，2位愛女從去年開始已經期待了整整1年，「她們每天都一直唱Babyshark的歌，家裡所有周邊商品都是鯊魚寶寶，年初還為她們排了2個小時的隊，真的是為了她們來當追星族」，訪問過程中，一旁的愛女也不斷喊：「媽媽～我想要看Babyshark！」

林佑星也抽空帶著一雙兒女現身，「我等會兒還要趕下苗栗，特地帶他們來一下」，更無奈表示鯊魚寶寶在女兒心中的地位已經比自己還高，苦笑嘆：「爸爸也是明星，怎麼平常看到爸爸都不會這麼興奮。」但知道女兒非常喜歡，他在家甚至還會陪著一起跳。

《鯊魚寶寶舞台劇-尋寶歷險記》首場演出好評不斷，明（27日）還有一場在台北國際會議中心，緊接著是4月3日高雄文化中心至德堂、4月9日台中中興大學惠蓀堂，現在只要購買2600元票券還可以和鯊魚寶寶一起合照，請洽寬宏售票。