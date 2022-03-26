人妻突喊想拍激情片 夫拒絕後驚見「1女12男」檔案臉綠

人妻大解放，原來是已被「他人開發」！1名人妻原本樸素保守，日前卻突然向結婚10年的丈夫要求拍嘿咻影片，還要特寫私密處向朋友炫耀，丈夫拒絕後認為妻子不太對勁，果然就發現妻子存在電腦裡的秘密資料夾，裡頭全是2年內妻子與「12名小王」的性愛影片，他臉綠之下憤而提告。

資深媒體人胡孝誠在《新聞挖挖哇》表示，這是目前他看過最誇張的外遇案件，因為小王人數可以組支棒球隊，該對夫妻結婚10年有生小孩，平時就像正常夫妻，不過丈夫後來發現原本純樸保守的妻子竟開始要求想拍「刺激香豔」影片，妻子還會要求特寫私密處，說是要分享給朋友看，馬上遭丈夫怒斥拒絕。

丈夫拒絕妻子拍片請求後，竟發現妻子存在電腦的秘密資料夾，裡頭全是2年內妻子與「12名小王」的性愛影片，他臉綠之下憤而提告。（翻攝自YouTube）

該事之後，該名丈夫就對妻子保持疑心，認為對方舉止異常應該有出軌，2人為此爭執不斷，最後決定協議離婚，但離婚後男方某日竟在對方的平板電腦中發現名叫「約泡記錄」的資料夾，打開後裡頭全是前妻在2年內陸續與12名男子所拍的性愛影片、照片，因此一怒決定提告12個小王侵害配偶權。

該名妻子後來上法庭稱，是因為丈夫每次都已疲累為由拒絕交歡，才會選擇婚外情，影片下方留言有人說「別為自己出軌找理由」、「2年找12人，這人妻也是厲害」、「外遇還留下照片影片，根本是等著讓丈夫發現」。