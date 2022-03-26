季初請纓爭取先發位置的樂天桃猿左投陳冠宇，26日在官辦熱身賽先發5局僅被敲3支零星安打、無失分，接替上場的王溢正同樣有好表現，3局沒被敲安打還投出3次三振，最終就以2比0擊敗中信兄弟。

去年季中加入中職，陳冠宇表現並不理想，今年春訓時教練本想設定他為中繼，但他主動請纓爭取先發位置，他下定決心做出改變，好表現在熱身賽階段就展現出來，在自辦熱身賽出賽2場，累積7局無失分。

今天在官辦熱身賽首度先發，5局投球中只在第4局出現較大危機，他先保送許基宏，又被詹子賢敲安，形成一、二壘無人出局局面，但他接連三振福來喜、陳子豪，再讓周思齊敲出內野滾地球，化解可能的失分危機，總計他5局僅被敲出3支安打，另有4次三振、1次保送。

而兄弟設定的開幕戰先發投手人選之一的泰迪，今天是他轉披黃衫後首度在熱身賽出賽，他先發4.1局用64球被敲5支安打、失2分，另投出5次三振。

中職久違的捕手洋炮福來喜今天則是先發蹲捕，守備上有1次阻殺表現，不過打擊部分仍在調整，今天3打數沒有安打，另吞下2次三振，官辦熱身賽累積9打數吞下4次三振，還在尋求熱身賽首安。