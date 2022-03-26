蔡閨26日在2022大港開唱熱唱，互動逗趣。（出日音樂提供）

蔡閨26日在「2022大港開唱」熱唱，突然在台上自爆：「你們都覺得我有點秀斗秀斗，我就要坦白承認，吸過毒才會秀斗秀斗，我就是吸過毒，才會變得秀斗秀斗，所以奉勸大家不要碰毒品。」

事實上，她在2017年曾坦承吸食過大麻，但原因竟然是為了要做反毒活動才以身試毒，她回想當時吸下去感覺真的很High，「還吃毒香菇，結果產生幻覺，在台灣做反毒去跟小孩宣導這樣吸最後會死掉。」

她過去曾透露身體狀況不穩定，今提到自己有心臟病、類風濕性關節炎及肝臟有9.3公分血泡，她樂觀說，雖然全身都很痛，但我一上台就像瘋子一樣。她近年還是有持續在演出，前年也曾在台東有自己的專場演出。但儘管過去在日本有音樂祭演出經驗，但是卻是第一次在台灣音樂祭演出。

蔡閨的髮型不假他人之手，刺蝟頭的造型完全是真髮做成，沒有用裝飾，她說，原本設計的頭髮其實有更多尖刺，但是因為肌腱炎手舉不高，還是大概花了1.5小時，現在因為黑頭髮，還要上色，塑型還得再掉整罐髮膠，還要小心兩色不要混雜。

蔡閨笑說，獨特的尖刺髮型以前靠近張菲、吳宗憲，大家都要閃開，尤其是晚上睡覺，隔天為了一早趕通告，需要維持髮型，老公躺在隔壁都會被戳到還生氣了，只好坐在沙發椅上睡覺，因此常常在沙發上睡覺。

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