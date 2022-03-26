經濟部率所屬工研院、設研院與農委會科技處，跨部會至彰化溪州公園展示25項科研成果，並同步舉辦論壇，邀集產官學研重量級代表與談。（謝瓊雲攝）

電動無人噴藥車，可遠端遙控，省力不傷身，還能減少3成用藥量。（謝瓊雲攝）

經濟部「溫室效應．一日限定實驗圖書館」展覽，選在彰化溪州公園登場，可搭載冷鍊物流箱的「長時間高負載無人機物流」吸引眾人目光。（謝瓊雲攝）

「作物病害精準預警系統」運用AI人工智慧，可精準預防病蟲害。（謝瓊雲攝）

在國會經濟委員會召委的立委謝衣鳳（左四）邀請下，經濟部常務次長林全能（右四）率跨部會團隊至彰化溪州公園，舉行「溫室效應．一日限定實驗圖書館」展覽。（工研院提供／謝瓊雲彰化傳真）

農業4.0時代，藉助科技之力，一起來當智慧青農。經濟部「溫室效應．一日限定實驗圖書館」展覽，首場選在經濟委員會召委謝衣鳳的家鄉─彰化溪州公園舉行。現場共陳列展示25項智慧農工技術與循環設計成果，盼以科技帶領農業邁向智慧化與循環永續，有效推動台灣農業的升級與轉型。

活動內容有工研院與業者的技術展示、台灣設研院的文創設計，及彰化在地小農市集。展示成果包括電動無人噴藥車，可遠端遙控，省力不傷身，還能減少3成用藥量；可搭載冷鍊物流箱的「長時間高負載無人機物流」，能建立並分析自有圖資以順應台灣地形變化；還有運用AI人工智慧、可精準預防病蟲害的「作物病害精準預警系統」，吸引不少青壯輩農民與農技企業團體到場參與。

活動由常務次長林全能領軍，率技術處長邱求慧、工業局長呂正華、農委會科技處長王仕賢、工研院副院長彭裕民及台灣設計研究院長張基義等出席。

現場並同步舉辦智慧農工科技發展永續論壇，邀請台灣農機公會楊建生理事長、福壽實業董座洪堯昆董事長，與博士級青農─元沛農坊創辦人許又仁等等重量級產官學研代表，進行，暢談智慧農工合作將如何改變農業樣貌，已工業科研成果輔助農業創新思維與發展願景。

立委謝衣鳯表示，彰化縣務農人口占全縣5分之1以上，為了支持在地農業轉型、永續發展，特別邀請工研院、設研院合辦本次特展，期能透過智慧科技協助彰化農業升級。

謝衣鳳也指，近年彰化縣陸續設立「智慧農業─農、漁、牧的標準示範場域」，並籌設開發二林精密園區，運用科技推動農業，讓在地農友利用相關資源、善用科技來提升收益；從作物生產到農產品銷售，推動整體食農產業的創新與研發，進而翻轉傳統產業型態、厚植彰化農產品的競爭力。