經濟部今（26）日在彰化溪州公園舉辦「溫室效應．一日限定實驗圖書館」展覽，展示25項智慧農工技術與循環設計成果，包含多項工研院研發的產品，包括電動無人遙控噴藥車、最適合台灣地形的長時間無人機物流，以及可有效預防病蟲害的作物病害精準預警系統，展現政府投入人機協作、智慧感測和循環永續等技術，如何解決傳統農業因缺乏人工、氣候變遷而收成不穩，以及龐大農業剩餘廢料處理的問題。經濟部次長林全能表示，彰化是臺灣的農業大縣，近年來智慧農業興起，各類的資通訊技術及創新應用開始導入在農漁養殖業上，這次活動有工研院與業者的技術展示、例如「作物病害預警系統」運用AI技術在病害未嚴重發生就可以先預測並發出警告，讓農民可以提早防治病害；「遙控噴藥車」遠端遙控省力不傷身體，還能減少30％的用藥量，還有可搭載冷鍊物流箱的「長時間高負載無人機物流」。

工研院副院長彭裕民指出，工研院推動農工跨域合作，藉由打造跨域生態系與數位新科技的導入，探索農業數位轉型的新策略與新價值，透過打造智慧感測、人機協作和循環永續等技術，推動臺灣智慧農工的發展。

未來科技協作與永續發展將在臺灣農業發展上扮演更重要的角色，透過跨部會合作共同推動新農業發展，發揮臺灣不同產業的既有優勢，找到傳統農業下一波轉型升級的機會，透過智慧科技的協助，創造農工跨界應用新價值，甚至能進一步實現循環與零碳排的產業生態，也將引領另一波創新產業發展。