「這群人」的團長展榮，也是雙胞胎兄弟展瑞的哥哥，平時除了拍攝逗趣影片，也常在社群網站分享一系列生活、工作點滴。他今（26日）無預警在社群PO文「我們結婚了」，並標記成員木星，引來大票網友激動狂問「真的假的」？展榮稍後透過經紀公司華納音樂表示：「這是這群人每一年愚人節都會獻給粉絲的娛樂，今年提前跟大家拼了，PO內容也是這群人會使用的玩笑台詞，大家可以期待明年的！」

展榮模仿具俊曄與大S認愛時的PO文內容，寫道：「我們結婚了。」玩哏說自己「聽到地獄投胎部的消息」，所以打了電話，「12年了，從我在當兵想要創群人的那個時候開始，已經錯過太久世，不能再浪費了，所以我提議結婚，木林妹妹也終於接受了。」並在文中標記了木星。對於展榮突如其來的PO文，許多網友都忍不住認真表示「真的假的啦」、「先恭喜再說」，也有人笑說「是在提前過愚人節嗎」、「4月1日還沒到吧」，笑指展榮又在玩哏為新片賣關子。