現代越來越多素人靠著拍影片當YouTuber爆紅，更能創造額外收入，目前已成為許多人嚮往的工作之一；近期日本36歲百萬YouTuber加藤純一，經營頻道多年從未開啟「抖內功能」，在結婚當天終於第一次打開，讓粉絲透過直播共襄盛舉，不到3小時影片就創下日幣1億9665萬元（約新台幣4629萬元）的驚人紀錄。

加藤純一是日本知名遊戲實況主，光是在YouTube頻道就有百萬粉絲訂閱，特別的是，他經營YouTube頻道多年，都未曾在該平台開啟抖內功能，和大部分實況主以抖內為收入很不同；加藤純一在12日的婚禮上開直播，讓粉絲線上共襄盛舉外，還決定打開抖內功能，但他也表示「應該也是最後一次」。

驚喜的是，加藤純一婚禮直播近3小時，收看人數和抖內金額都寫下驚人紀錄，雙平台（YouTube、Twitch）合計超過55萬人觀看，在YouTube收到的抖內金額高達日幣1億9665萬元（約新台幣4629萬元），一天就打敗潤羽露西婭去年一整年收到的日幣1億9449萬元。

加藤純一的婚禮上，有邀請多名人氣實況主，和各行各業名人，有的不方便到場也不忘拍攝祝賀影片，連棒球巨星達比修有都有送上祝福；不過，整場婚禮加藤純一的太太都戴著頭紗和口罩，沒有露出正面，讓許多網友感到有點可惜。