文化部主辦的「臺北時裝週」對於年輕新秀的培育十分重視，故25、26日連兩天與教育部合作推出「校際展演」動態服裝發表，由輔仁大學、樹德科技大學、實踐大學以及嶺東科技大學等四所大專院校，展出由101位服裝設計院校學生作品，共計198套。其中輔仁大學以「AT ONCE•當下」為題，學生運用織品特性，作品細膩程度高，同時選擇靈感方面也十分多元；實踐大學的作品則擅長運用多種材質製作層次感，色澤運用上也相對來說更加大膽；樹德科大作品則以「LUMINANCE 迹·光」為題，與電子競技與電腦娛樂科學系攜手創作，而嶺東科技大學則以「Filter Creator」為展演主題，透過特效濾鏡創意概念詮釋各作品 。

輔仁大學織品服裝學系陳佳琳，以「2045的它們」為題，運用具金屬質地的布料，呈現具未來感的複製人樣貌。（臺北時裝週提供）

輔仁大學織品服裝學系林玥妤，將鐵粉被磁場牽引的磁線，作為服裝圖騰，其中銀色洋裝下擺十分吸睛。（臺北時裝週提供）

輔仁大學學生以織品為主軸，陳順安、黃奕齊、李紀鞍、李昀、林軒妤、曾芯瑋 、陳渝蒨、鍾紀葶 、陳韋杉、王亭筑、高婕禕 、戴文珊、陳啟祐、于淇安 、廖宗興、陳佳琳、唐瑀婕 、周俊、林玥妤 、黃舒亭、丁文淇等年輕設計師運用織品可勾勒細膩細節的優點，運用梭織、針織、編織等不同手法，玩出不同的設計方法。

輔仁大學織品服裝學系李紀鞍以冥婚為靈感，推出「悲囍奇宴」系列作品。（臺北時裝週提供）

臺北時裝週AW22校際展演實踐大學設計師與走秀模特。（臺北時裝週提供）

其中最讓人感嘆作品細膩程度的非林玥妤莫屬，她以鐵粉被磁場牽引時產生的「磁線The Magnetism 」為題的創作，其中貼身的銀色洋裝，以針織勾勒出黑、白灰色磁力線，而外罩的銀色長背心在下擺處，以宛若羅馬柱華麗結構組成，搭配以鐵絲製作的冠冕呈現出宛若外星女王的氣場。

實踐大學時尚設計學系李亨，以1950-1960年代的高雄鹽埕區為靈感來元，創作「高邁不羈」系列作品。（臺北時裝週提供）

實踐大學時尚設計學系蔡又軒，以「Command loop」為題製作系列作品。（臺北時裝週提供）

臺北時裝週AW22校際展演樹德科大。（臺北時裝週提供）

而李紀鞍以中華傳統習俗冥婚為靈感發想的「悲囍奇宴」，將喜慶的嫁衣搭配具有喪事意涵的道具，服裝廓形則參考紙紮人，呈現出突兀的美感，另外在服裝圖案設計上，也特將「囍」、「喪」自轉化運用刺繡呈現，將3D的立體服裝呈現出2D的視覺效果。

樹德科技大學姚孟潔、林郁軒 、簡念亭等人，以賽鴿為靈感製作「突危謀賽案」系列作品。（臺北時裝週提供）

實踐大學此次由臺北校區服裝設計學系，聯合高雄校區時尚設計學系及服飾設計與經營學系共同發表，從李婕羽 、蕭竹洛、蔡雯羽 、江宜璇 、黃浩旻 、林家興、吳欣穎 、陳彥嘉、蔡嘉桐、李亨、廖宥鵬、許婕綾、蔡佩宸、蕭宇捷、陳寬樺、陳宥蓉、饒文濤、張喬盈、蔡又軒、張嘉緯、張雨潔、郭子正、林佩諼、彭星雲 、張家綺、吳佳容、許善荃等年輕設計師作品中嚴選50套服裝作品。

其中李亨、蔡又軒作品最讓人印象深刻，前者以1950-1960年代美軍駐紮的鹽埕區為題，服裝輪廓型以海軍軍服為基底，加入搖滾龐克元素，在服裝材質部分也特別以麵粉袋拼接皮革，或以塑料加工，營造出層次感;而蔡又軒則以電腦的command鍵為靈感，以「command loop」為題，將鍵盤擬人化成軍隊構想而成，故在服裝色澤上選用較為低調的墨綠、灰色、黑色，胸口的花形設計，與包款配件Logo相互配合，該系列兼具實穿與設計感，是極有商業化可能的作品。

樹德科技大學以「Filter Creator」為展演主題，透過特效濾鏡創意概念詮釋各作品，本次參展年輕新血包含陳哲偉、蔡逸雲、黃敏怡、朱家靜、張祐嘉、劉貞妤 、林郁軒、簡念亭、姚孟潔、林郁璇、黃欣誼、葉釋禧、邱詩允、萬予晴、曾建呈、楊淑慧、林靖彬、林孟軒、呂宜貞、鄧品嫻、吳佳靜、洪玫茵、黃卉呈、林芳宇、郭文庭等人。

其中林郁軒 、簡念亭 、姚孟潔 所設計的「突危謀賽案」將賽鴿運動為題，製作出休閒與時尚兼具的運動裝束。