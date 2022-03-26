俄羅斯外交官被認為是史上最危險的工作之一，《每日鏡報》(The Mirror)形容這宛如一項「走鋼索」任務，因為該職位要在取悅總統普丁（Vladimir Putin）的同時，維繫站在與反對派世界領導人的右翼及安全機構的關係。幾年來的陰謀論指出，離奇死亡的俄羅斯大使人數多到令人不寒而慄。

報導指出，特別是從美國前總統川普(Donald Trump)於2016年11月宣布當選那天起，隔年(2017)9個月內總共就有9人身亡，這也在網路上引起熱烈討論。其中，一些人被判定為自然死亡，剩下的人死因卻不單純。網路偵探則稱，他們的死與2016年俄干預美國總統大選有著密切關連。不過沒有證據能證明這點，如今俄烏衝突之際，問題又重新浮上檯面。

2021年8月4日，塞爾維亞駐俄大使拉贊斯基(Miroslav Lazanski)被當局判定死於心臟病發，享年71歲。

2017年，8月23日，一名俄駐蘇丹大使希林斯基(Mirgayas Shirinsky)在泳池游泳時心臟病發猝死，蘇丹當局表示，希林斯基本身有高血壓病史，因此排除暗殺的可能；3月26日，俄羅斯律師戈羅霍夫(Nikolai Gorokhov)從自家公寓墜樓身亡，巧合的是，他正在審理一樁俄官員大規模詐欺案；3月23日，俄羅斯前國會議員沃羅年科夫(Denis Voronenkov)遭人連開3槍送醫不治，此前他對普丁政權相當不滿，國家安全局因此鎖定其一家3口行蹤，最後被迫逃離莫斯科。時任烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)曾指控，俄當局謀殺一位「因政治因素被迫離開國家的人」；2月20日，俄駐聯合國邱爾金(Vitaly Churkin)在紐約辦公室昏倒，死於心臟病；1月26日，俄駐印度大使卡達金(Alexander Kadakin)因心臟衰竭，送醫後不治；1月9日，俄駐希臘大使館領事部門負責人馬拉寧(Andrei Malanin)被同事發現倒臥浴室，警方推測自然死亡。

2016年則發生4起俄羅斯官員身亡，包括被指控與川普有往來的前聯邦安全局將軍埃羅文金(Oleg Erovinkin)；俄高級外交官波爾西科夫(Petr Polshikov)；俄駐土耳其大使卡洛夫(Andrei Karlov)在一家美術館遭槍手射殺；美國大選當天，墜樓身亡的外交官克里沃夫（Sergei Krivov），事後報告指出死因為心臟病發。