班西蒙斯(Ben Simmons)本季在76人與球隊鬧得相當不愉快，在季中被交易到籃網，不過他卻因背部有傷勢如今都還未替新東家出賽，3月更傳出是患上嚴重的「椎間盤突出」症狀，讓外界對於他的復出不太看好，但最近據籃網隨隊記者透露，他的背部傷勢恢復良好，目前已經能和球隊搭機前往客場。

Ben Simmons back on road with #Nets with back beginning to heal https://t.co/NO5dJZkUmq via @nypostsports — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) March 26, 2022

西蒙斯日前因為背部傷勢取消所有客場飛行，連到外地幫隊友當啦啦隊都無法，但最近籃網隨隊記者路易斯(Brian Lewis)表示西蒙斯狀況恢復得不錯，確定於26日隨隊前往邁阿密主場，這對籃網來說無疑是好消息，因為「稍稍」增添了他本季復出打球的可能性。

3月中旬知名記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)曾透露西蒙斯傷情，提到他是因脊椎「L4」位置疼痛才無法出賽，總教練納許(Steve Nash)則跟進表示他狀況屬椎間盤突出，此傷勢最常發生於下背部第四 (L4)、第五節 (L5) 腰椎間，及L5腰椎與更下面薦椎(S1)間，通常要透過MRI(核磁共振)檢查才能明確看出。

ESPN reporting with @RamonaShelburne: Brooklyn Nets All-Star Ben Simmons has remained sidelined with an irritation of the L-4 disc of the lower spine and hope remains he can return for a “couple” of regular-season games prior to the Eastern Conference playoffs. Story soon. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2022

而若是患上此症狀最常見的就是像西蒙斯一樣的下背痛，更嚴重還可能導致下肢無力、麻痛以及臀部痠痛等情形，當然每個人壓迫的程度略有不同，像納許就表示過去自己也有類似毛病，但狀況和西蒙斯有差異，所以難以去判斷兩人在恢復上的差異。

Nets' Ben Simmons gets epidural injection to relieve back pain https://t.co/MynuU8N7OS pic.twitter.com/F3yX50CbNQ — New York Post (@nypost) March 17, 2022

若一般人非運動員，輕則利用物理治療，例如熱療、電療、腰椎牽引，再透過肌力訓練回復，嚴重者則得開刀治療，而西蒙斯在發現有此狀況後選擇用「硬脊膜外注射」，這種方式較常用於要快速緩解疼痛的運動員，可能想快上場，又能免於開刀，而注射完確實有望在短期緩解疼痛，但病症仍可能復發。